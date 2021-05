Vous avez des questions sur la COVID-19 et la vaccination ? Chaque semaine, des journalistes de La Presse répondent directement à vos interrogations sur le sujet. Vous trouverez ici une compilation des articles que nous avons publiés récemment dans cette rubrique. Notez qu’en raison de l’évolution rapide de la situation sanitaire, certaines informations contenues dans les articles peuvent ne plus être à jour.

Après une dose d’AstraZeneca, peut-on recevoir un autre vaccin ?

Après avoir reçu le vaccin AstraZeneca en première dose, de nombreux lecteurs voient maintenant arriver le moment de la seconde dose avec une pointe d’appréhension. Le risque de caillots sanguins ou la moins bonne performance du vaccin face à certains variants suscitent des réflexions. Patience, recommandent les experts : de nouveaux éléments permettront bientôt aux autorités et aux vaccinés de prendre une décision mieux éclairée quant à l’administration d’une seconde dose d’AstraZeneca.

Consultez notre article publié le 9 mai 2021

* * *

Vacances ou vaccin : Peut-on changer la date de rendez-vous de la deuxième dose ?

Est-il possible de modifier la date de rendez-vous de deuxième dose qui vous a été assignée lors de votre premier passage à la vaccination ? Oui… mais à certaines conditions. En téléphonant au 1 877 644-4545, un changement de date sera accordé en fonction de « critères précis », avertit le MSSS. « En effet, le déplacement du rendez-vous n’est possible que pour raison exceptionnelle liée à la santé, au travail ou au déménagement. » Pour les autres raisons (dont les vacances…), aucun changement n’est accordé. La bonne nouvelle, soulignent les experts, c’est que si les promesses de livraisons de vaccins se réalisent, il est bien possible que les deuxièmes doses puissent être administrées plus rapidement que prévu.

Consultez notre article paru le 6 mai 2021

* * *

Peut-on faire reconnaître par Québec un vaccin reçu en Floride ?

Beaucoup de lecteurs nous ont soumis la même interrogation : qu’en est-il des doses de vaccin reçues en Floride ? « Considérant que les vaccins utilisés aux États-Unis ont tous été homologués au Canada, toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 administrées aux États-Unis sont considérées comme valides », nous a répondu Robert Maranda, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Par ailleurs, les informations sur les vaccins reçus aux États-Unis seront saisies dans le Registre de vaccination du Québec – le système informatisé dans lequel sont déjà consignés tous les vaccins reçus ici. « Le MSSS travaille actuellement sur une manière de faire plus simple pour aider les personnes à faire enregistrer leurs vaccins », indique M. Maranda.

Consultez notre article paru le 1er mai 2019

* * *

Personnes ayant eu la COVID-19 : Pourquoi une seule dose de vaccin suffit ?

Une seule dose de vaccin est considérée comme suffisante pour que les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 soient immunisées contre le SARS-Cov-2. La Santé publique recommande donc de ne pas donner de rendez-vous à ces personnes afin qu’elles reçoivent une seconde dose. « La maladie est considérée comme une première dose, puis le vaccin, comme une seconde dose », dit le Dr Nicholas Brousseau, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Consultez notre article paru le 26 mars 2021

* * *

Combien de jours faut-il pour que la protection vaccinale soit maximale ?

Combien de temps faut-il attendre avant que la première dose du vaccin atteigne son plein potentiel ? En général, les immunologues parlent d’un minimum de deux semaines. En conférence de presse, le 16 mars, le premier ministre François Legault a voulu tempérer l’enthousiasme des personnes âgées de plus de 65 ans : « J’aimerais rappeler aux gens que la période d’immunisation […], surtout si on est un petit peu plus âgé, ça peut être trois semaines, des fois ça peut être quatre semaines. » Le Dr Nicholas Brousseau, qui préside le Comité sur l’immunisation du Québec, y va de prudence : mieux vaut attendre trois semaines, soit 21 jours. « C’est un peu plus rapide pour les jeunes, et ça prend un peu plus de temps pour les aînés », dit le Dr Brousseau.

Consultez notre article paru le 20 mars 2021

* * *

Dans quels cas faut-il éviter la vaccination ?

Les raisons pour recevoir le vaccin ne manquent pas, et tant le ministère de la Santé que l’INSPQ et la communauté scientifique en général martèlent que tous ceux qui sont en mesure de se faire vacciner devraient aller chercher leur dose. Mais y a-t-il des cas où la vaccination n’est pas recommandée ? La réponse courte : très, très peu. Le vaccin cause relativement peu de réactions allergiques graves et n’interfère généralement pas avec la prise de médicaments. Mais voyons voir de plus près.

Consultez notre article paru le 1er mars 2021