Les voyageurs de 12 ans et plus devront être entièrement vaccinés pour pouvoir monter dans un avion en partance du Canada, à partir du 30 novembre.

L’annonce de Transports Canada sur l’obligation d’être adéquatement vacciné pour pouvoir voyager cloue au sol une catégorie bien précise de citoyens : les enfants québécois qui viennent tout juste de fêter leur 12e anniversaire. Et malheureusement pour eux, les gouvernements se renvoient la balle.

Judith Lachapelle La Presse

« Notre famille a prévu faire un voyage en décembre », nous explique une lectrice montréalaise, Marie. « Notre fille aura 12 ans en novembre. Même si elle reçoit sa première dose le jour de son anniversaire, elle ne pourra pas recevoir sa seconde avant notre départ. Est-ce qu’on la laissera monter dans l’avion quand même ? »

Bonne question. Et pour tenter d’obtenir une réponse, avons-nous vite compris, il faut être un adepte du ping-pong intergouvernemental…

Au Québec, il est impossible de détenir une preuve vaccinale complète avant d’atteindre l’âge de 12 ans et 5 semaines – ce qui inclut l’intervalle de quatre semaines entre les deux doses, plus une semaine de délai après la seconde dose.

Interpellé sur cette question, Transports Canada nous répète que les « voyageurs de 12 ans et plus » devront être entièrement vaccinés pour pouvoir monter dans un avion en partance du Canada, ou dans un train de VIA Rail ou de Rocky Mountaineer. La mesure entrera en vigueur le 30 octobre, avec une période de transition jusqu’au 30 novembre. « À compter du 30 novembre, tous les voyageurs devront se faire vacciner à moins de répondre à l’un des peu nombreux critères d’exception », nous a répondu le Ministère.

Est-ce qu’un enfant qui vient de fêter ses 12 ans bénéficiera d’une période de grâce de cinq semaines ? Transports Canada renvoie la balle… aux ministères provinciaux de la Santé. « Ce sont eux qui délivrent les preuves de vaccination », nous répond-on.

On se tourne donc vers le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Est-il possible, pour des circonstances exceptionnelles comme un voyage familial pour lequel une vaccination complète est requise, de faire vacciner un préadolescent avant son 12e anniversaire ? Réponse du Ministère : non.

« Pour le moment, seuls les enfants de 12 ans et plus le jour de la vaccination peuvent recevoir le vaccin au Québec. Ainsi, dès l’anniversaire de 12 ans, il est possible de prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la COVID-19. Les études sont toujours en cours pour la vaccination des plus jeunes, mais aucun vaccin contre la COVID n’est actuellement autorisé pour les moins de 12 ans », répond le porte-parole Robert Maranda.

Le MSSS ajoute aussi, pour souligner l’impossibilité d’exiger une vaccination complète durant le premier mois suivant le 12e anniversaire : « C’est la raison pour laquelle, au Québec, le passeport vaccinal est demandé pour les 13 ans et plus seulement. »

Ailleurs au pays, ce problème se pose peu. Dans la très grande majorité des provinces, tous les enfants qui fêteront leur 12e anniversaire d’ici la fin de 2021 (autrement dit, qui sont nés en 2009) sont admissibles à la vaccination. Le MSSS, lui, nous a dit se fier « aux experts en immunisation » pour ne pas donner la première dose avant le jour du 12e anniversaire.

La balle bifurque alors sur la raquette de… l’INSPQ.

« C’est clair que la réponse immunitaire ne change pas du jour au lendemain entre 11 ans et 12 ans », reconnaît le Dr Gaston De Serres, qui considère l’approche adoptée par les autres provinces comme « tout à fait compréhensible et correcte ». « Mais on doit définir des limites, et au Québec, on a choisi de procéder comme ça. Parce que plus on s’éloigne [des recommandations d’homologation des vaccins], moins on est à l’aise. »

Si le MSSS demandait aujourd’hui au Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) la permission de vacciner les enfants qui auront 12 ans d’ici la fin de l’année, « la réponse serait vraisemblablement oui », dit le Dr De Serres.

Fort bien. Mais en attendant, la balle rebondit au sol, et personne ne se penche pour la rattraper.

Que doivent faire les préados québécois qui auront besoin rapidement d’un passeport vaccinal quand ils fêteront leurs 12 ans ? Ceux qui sont nés en 2009 peuvent, dès maintenant, faire un tour du côté de l’Ontario.

C’est ce qu’a fait Karine Fortin, une mère de Gatineau, qui a traversé la rivière des Outaouais pour faire vacciner sa fille de 11 ans pendant l’été avant son entrée à l’école secondaire. « C’était super simple, on ne nous a pas demandé de carte santé de l’Ontario, on a pu s’identifier avec la carte de la RAMQ », nous raconte-t-elle. Le jour de son 12e anniversaire, sa fille s’est rendue dans un centre de vaccination québécois pour faire reconnaître ses deux doses reçues à Ottawa, et obtenir en 10 minutes son passeport vaccinal.

Mais attention : ce ne sont pas tous les centres de vaccination ontariens qui acceptent de vacciner les préados québécois. Ceux qui relèvent du Bureau de la santé de l’est de l’Ontario exigent que ces jeunes vaccinés vivent en Ontario. Mais ceux de la région de la capitale fédérale acceptent de les recevoir, confirme Maxime Lê, de Santé publique Ottawa. « Jusqu’à présent, 41 enfants nés en 2009 qui résident au Québec ont reçu leurs vaccins à Ottawa depuis le début de la campagne. »