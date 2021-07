Chaque semaine, des journalistes de La Presse répondent directement à vos interrogations

Judith Lachapelle La Presse

Vous avez été nombreux à nous faire part de vos interrogations quant aux consignes sanitaires à suivre en zone verte. Voici des réponses à certaines des questions qui nous ont été soumises.

À propos des enfants

Les adultes pleinement vaccinés qui se rassemblent peuvent laisser tomber le port du masque à l’intérieur. Qu’en est-il de nos enfants ? Est-il recommandé que les enfants de moins de 12 ans (non vaccinés) portent un masque lorsqu’ils sont à l’intérieur en compagnie d’autres enfants ou en présence d’adultes vaccinés ? Est-ce qu’un grand-parent pleinement vacciné doit conserver son masque s’il se trouve en présence de ses petits-enfants qui ne sont pas vaccinés ? Geneviève Girard

Toutes les consignes sanitaires visent essentiellement deux choses, soit limiter la transmission communautaire du virus et protéger les personnes les plus vulnérables. La vaccination répond à ces deux objectifs : elle protège les personnes vulnérables du risque de complications et diminue la transmission du virus si une personne vaccinée est infectée.

Donc, que recommande dans ce cas le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ?

Il n’y a pas de « consigne » à proprement parler, mais diverses recommandations à interpréter selon les situations.

La première chose est que toutes les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin peuvent laisser tomber le masque en présence d’autres personnes. Cela inclut les grands-parents pleinement vaccinés, qui courent ainsi peu de risques de tomber très malade si par malheur l’un de leurs petits-enfants était infecté.

Pour les autres, « la distanciation physique et le port du masque sont recommandés pour les personnes qui ne sont pas adéquatement protégées de la COVID-19 ». Ce qui, en principe, inclut les enfants, sauf ceux de moins de 2 ans.

À quel point faut-il protéger les enfants dans ces rassemblements intérieurs ? Tout dépend de la situation de chaque famille. En général, les enfants sont moins à risque de développer des complications s’ils attrapent la maladie, mais peuvent transmettre la maladie à des personnes insuffisamment protégées.

À noter que les enfants ne portaient plus de masque en classe à la fin de l’année, et qu’ils ne sont pas tenus de le porter dans les camps de jour en zone verte.

Mon mari et moi (70 ans) sommes pleinement vaccinés. Lorsque nous rencontrons des amis, eux aussi pleinement vaccinés, peut-on se faire l’accolade ou la bise comme autrefois ? Avec nos petits-enfants non vaccinés, peut-on se faire des câlins ? Monique St-Denis

Tout dépend de votre degré d’aisance à le faire. Le MSSS conseille toujours d’éviter « le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main ». Avec deux doses, le MSSS considère également que les personnes vaccinées peuvent laisser tomber le masque et la distanciation physique.

L’automne dernier, alors que le nombre de cas était encore bas, mais que personne n’était encore vacciné, des experts en santé publique faisaient part dans cet article de leurs conseils pour permettre des rapprochements sécuritaires, notamment pour les câlins.

À propos des rassemblements à l’intérieur

Je fais de la danse en ligne à l’intérieur. En avril (Montréal en jaune), nous pouvions danser à 40, contre un maximum d’environ 125 avant la pandémie. Maintenant, en zone verte, nous pouvons danser à 25 seulement. Pouvez-vous m’expliquer ? Danielle Laforest

En zone jaune, les activités de loisir ou de sport en groupe à l’intérieur sont limitées à 12 personnes, avec un seul groupe pour toute la durée de la séance et une distanciation de 2 m entre les participants – vous n’aviez donc pas le droit de vous réunir à 40 personnes. En zone verte, le groupe peut être étendu à 25 personnes, personnel et bénévoles exclus.

Dans un rassemblement privé intérieur, est-ce que nous avons le droit de réunir 10 personnes, peu importe le nombre d’adresses, ou 10 personnes provenant de trois adresses maximum ? Bernard Rousseau

En effet, les contorsions pour calculer le nombre de personnes admises dans un rassemblement privé ne s’envolent pas en zone verte… Voyons ce qu’il en est.

À l’intérieur, il y a deux calculs possibles et un seul chiffre à retenir : 10.

– 10 personnes maximum : si les invités proviennent de plus de trois adresses différentes, le nombre d’invités doit être limité à 10 personnes.

– Plus de 10 personnes : la seule exception qui permette de dépasser le nombre de 10 invités, c’est lorsque les invités proviennent d’un maximum de trois adresses. Par exemple, trois familles comptant chacune 2 adultes et 2 enfants (12 personnes en tout) ont le droit de se réunir.

Le 3 août 2020, le gouvernement annonçait que les réceptions de mariage à l’intérieur pouvaient avoir lieu avec 250 invités. Aujourd’hui, ce sont 25 personnes qui peuvent se réunir à l’intérieur pour un mariage ! Le nombre de cas actifs en août 2020 était de 2000 alors qu’aujourd’hui, il est de 850, sans compter qu’il y a moins de décès et que les hospitalisations sont aussi moins nombreuses aujourd’hui. Geneviève Boily

Ce n’est pas tout à fait exact. Comme en août 2020, des règles différentes s’appliquent pour la cérémonie et la réception de mariage ou de funérailles. Dans le cas de la cérémonie, 250 personnes peuvent être réunies dans un même lieu (une église, par exemple), mais elles doivent demeurer assises pendant l’évènement, respecter 2 m de distance entre les personnes d’adresses différentes et porter un couvre-visage. C’est également ce qui était permis en août 2020. Pour la réception, où les invités peuvent circuler, un maximum de 25 personnes (à l’intérieur) ou 50 (à l’extérieur) peuvent être réunies.