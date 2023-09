Selon le CIUSSS de l’Estrie, la décision a surtout été prise « afin de limiter la propagation du virus au sein des installations et de préserver la santé des plus vulnérables et du personnel ».

Aux prises avec une hausse des cas de COVID-19 et une multiplication d’éclosions en milieux de soins, le CIUSSS de l’Estrie réimpose le port du masque obligatoire pour le personnel et les visiteurs, et ce, « pour une durée indéterminée ».

« En date du 20 septembre, plus d’une centaine de membres du personnel du CIUSSS de l’Estrie étaient absents en raison de la COVID-19. De plus, une dizaine d’éclosions sont en cours au sein de différentes installations du territoire estrien, notamment en CHSLD et en centre hospitalier », fait valoir l’établissement de santé dans un communiqué.

Pendant la pandémie, le port du masque était déjà obligatoire partout dans le réseau de la santé, mais il ne l’est plus depuis la fin de l’urgence sanitaire. Sur son site, le gouvernement du Québec affirme que « certains milieux de soins et de vie peuvent » toutefois encore « exiger le port du masque ». Autrement dit, chaque établissement peut dorénavant faire ses propres choix.

« Je laisse aux différents PDG le choix », a d’ailleurs fait savoir jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé, sans donner de directive gouvernementale à ce sujet.

À Montréal, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) avait aussi annoncé la semaine dernière le retour du masque obligatoire en zones de soins pour les travailleurs « compte tenu de la récente augmentation importante du nombre d’infections respiratoires, y compris la COVID-19 ».

Selon le CIUSSS de l’Estrie, l’initiative se veut aussi préventive pour les prochains mois. « L’approche de la saison des virus respiratoires et la vulnérabilité de notre clientèle sont d’autres considérations qui ont guidé notre décision », explique Julie Gagné, adjointe à la Direction générale, responsable du volet prévention et du contrôle des infections du CIUSSS de l’Estrie.

Celle-ci précise que la consigne du masque obligatoire pour les travailleurs et les visiteurs sera « en vigueur pour une durée indéterminée ». « Dès que la situation le permettra, elle sera levée. Les personnes hospitalisées ou hébergées ne sont pas tenues de porter le masque », avance toutefois le CIUSSS.

Pour le personnel, deux exceptions demeurent : les personnes travaillant dans une installation administrative sans contact avec les usagers et les employés offrant des soins à domicile ou dans un milieu communautaire n’auront pas obligatoirement à porter le masque en tout temps.

« Reprendre les bons comportements »

Globalement, la situation épidémiologique « est sous contrôle en Estrie », temporise la Santé publique régionale, qui rappelle néanmoins à la population « l’importance de poursuivre ou de reprendre les bons comportements comme le lavage des mains, le port du masque et le respect d’une distanciation sociale si vous présentez des symptômes grippaux ».

Le CIUSSS de l’Estrie insiste aussi sur la nécessité de se faire vacciner cet automne, quand la campagne automnale sera lancée par le gouvernement, avec un produit qui sera vraisemblablement adapté aux nouvelles souches du virus.

Selon les données de l’Institut national de santé publique (INSPQ), qui se base surtout sur des sondages et l’analyse des eaux usées comme le dépistage n’est plus offert à toute la population, le taux de positivité à la COVID-19 est présentement de 15 % en Estrie. Plusieurs autres régions surpassent ce taux, dont l’Outaouais à presque 30 %, la Mauricie-Centre-du-Québec à 28 %, l’Abitibi-Témiscamingue à 26 % ou encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean à 24 %.

D’après les plus récentes données disponibles, le Québec compte présentement 1135 personnes hospitalisées positives au coronavirus, une hausse de 140 sur une semaine. Le Québec dépiste présentement 464 cas par jour en moyenne grâce à des tests PCR, en hausse de 17 % sur une semaine.

Avec Pierre-André Normandin