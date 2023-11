Québec change ses recommandations en matière de vaccination contre la COVID-19 : une seule dose sera dorénavant suggérée pour obtenir une protection adéquate. Les personnes immunodéprimées n’ayant jamais été vaccinées devraient toutefois encore recevoir deux injections, selon la Santé publique.

« Une seule dose du nouveau vaccin, administré cet automne, est dorénavant suffisante pour qu’une personne soit considérée comme convenablement protégée », a en effet indiqué le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) vendredi.

Ainsi, les personnes considérées vulnérables ou plus à risque, qui ont priorité durant la campagne de vaccination automnale, n’auront pas à aller chercher deux doses. Ce changement « fait suite à une décision de la Santé publique découlant d’une recommandation du Comité d’immunisation du Québec (CIQ) », précise le gouvernement.

Selon le ministère, c’est que le nombre de doses de vaccin « n’est plus influencé par la présence ou non d’une infection antérieure confirmée ni par le nombre de doses reçues antérieurement ».

D’autres recommandations concernant d’éventuelles doses supplémentaires de vaccin contre la COVID-19 « seront diffusées ultérieurement, en fonction notamment de l’évolution de cette maladie et de l’arrivée de futurs variants », précise-t-on néanmoins.

Exceptions pour certains groupes

Quelques exceptions restent toutefois en place. Les personnes immunodéprimées n’ayant jamais été vaccinées contre la COVID-19 et les enfants de moins de cinq ans demeurent invités à « recevoir des doses supplémentaires en fonction du produit utilisé et du nombre de doses déjà reçues ».

Par ailleurs, le ministère de la Santé a confirmé vendredi qu’un intervalle de trois mois entre une infection à la COVID-19 et la vaccination « est maintenant accepté pour faciliter la vaccination dans certaines circonstances ». Le délai recommandé par la Santé publique demeure cela dit de six mois, officiellement.

En raison « des dernières données rassurantes sur le risque de myocardite ou de péricardite », Québec retire au passage sa recommandation préférentielle pour le vaccin de Pfizer chez les personnes âgées de 12 à 29 ans est retirée. Ainsi, autant le vaccin de Moderna que celui de Pfizer peuvent être utilisés.

Environ 830 000 doses de vaccin ont été administrées par le gouvernement depuis le début de la campagne de vaccination automnale. Celle-ci avait été lancée il y a un mois jour pour jour, le 10 octobre.

Santé Canada avait autorisé en septembre une nouvelle version du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19. Ces nouveaux vaccins remplacent les vaccins dits « bivalents », offerts au Québec depuis l’automne 2022, qui s’attaquaient à la fois à la souche Omicron et à la souche originale du virus.

Les nouvelles versions du vaccin actuellement disponible visent cette fois une cible précise, soit le sous-variant d’Omicron XBB.1.5, aussi appelé « variant Kraken », qui a fait son apparition au début de 2023.

La vaccination roule présentement à un rythme de 26 000 doses par jour à travers la province. Un peu moins d’un Québécois sur dix a reçu une dose au cours des six derniers mois. Il s’agit principalement de personnes de 60 ans et plus chez qui la vaccination est considérée comme étant à jour. En effet, le quart des aînés a reçu une dose au cours des derniers mois, contre 5 % chez les 30 à 59 ans et moins de 2 % des moins de 30 ans.

Avec Pierre-André Normandin