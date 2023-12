Santé Canada a autorisé un vaccin mis à jour contre la COVID-19 de Novavax, qui cible le sous-variant XBB.1.5. Le nouveau vaccin s’appelle Nuvaxovid et est approuvé pour les personnes de 12 ans et plus.

La Presse Canadienne

« L’autorisation élargie d’aujourd’hui soutiendra l’engagement ferme du gouvernement canadien à offrir à ses citoyens des options efficaces, comme notre vaccin à base de protéines sans ARNm, dans la campagne contre les variants de la COVID-19 actuellement en circulation », a déclaré John C. Jacobs, président-directeur général de Novavax, dans un communiqué publié mardi après-midi.

Nuvaxovid est un vaccin à sous-unités protéiques, ce qui signifie qu’il contient des fragments de virus inoffensifs.

Les vaccins ciblant le variant XBB qui sont actuellement disponibles, fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, utilisent tous deux la technologie de l’ARN messager (ARNm) pour enseigner aux cellules du corps comment fabriquer la protéine de pointe du virus, puis générer une réponse immunitaire contre celle-ci.

La reformulation pour le variant XBB des vaccins à ARNm – Comirnaty et Spikevax – a reçu l’autorisation de Santé Canada en septembre.

Les injections d’ARNm sont autorisées pour les enfants plus jeunes, âgés de six mois et plus.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que toute personne âgée de six mois et plus reçoive le vaccin XBB.1.5 si six mois ou plus se sont écoulés depuis leur dernière vaccination contre la COVID-19 ou depuis leur dernière infection à la COVID-19.

Il n’a pas encore publié de lignes directrices spécifiques pour la formulation XBB de Novavax, mais celles-ci « seront à venir », a indiqué mardi une mise à jour du Guide canadien d’immunisation en ligne.

Le CCNI publie généralement ses lignes directrices sur les vaccins après que Santé Canada les a autorisés.

La société Novavax, établie au Maryland, aux États-Unis, avait souligné l’importance de disposer d’une option pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas accepter une injection d’ARNm.

Dans l’attente d’une approbation par Santé Canada, le gouvernement fédéral disait vouloir fabriquer le vaccin Novavax au Canada, dans le centre de fabrication de produits biologiques du Conseil national de recherches à Montréal.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.