Les cas d’infection au virus respiratoire syncytial (VRS) se comptent par centaines au Québec depuis le début du mois de novembre. Il affecte particulièrement les personnes âgées et les jeunes enfants. Si un vaccin est disponible pour les aînés, ce n’est toutefois pas encore le cas pour les tout-petits.

Ugo Giguère La Presse Canadienne

En septembre dernier, un vaccin préventif contre le VRS a été approuvé au Canada. On peut d’ailleurs voir des publicités mettant en vedette la légende du hockey Wayne Gretzky faisant la promotion du vaccin Arexvy pour protéger les aînés contre les complications sévères.

Or, la très forte majorité des cas d’infections concernent les enfants de moins de quatre ans. Selon les données transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le nombre de cas par tranche de 10 000 personnes s’élève à 181,90 chez les 0-5 mois et à 74,23 chez les 6-23 mois. En comparaison, on recense 0,71 cas chez les 60-69 ans et 2,73 cas chez les 70 ans et plus.

Ce virus cause des infections respiratoires pouvant entraîner des complications chez les personnes à risque, incluant les jeunes enfants et les aînés. Le MSSS mentionne que le nombre de tests de dépistage positifs est en hausse depuis le mois de septembre. En novembre seulement, on est passé de 292 cas dans la semaine s’étant terminée le 4 novembre, à 585 cas dans la semaine s’étant terminée le 25 novembre.

Selon les experts consultés par La Presse Canadienne, on considère que pratiquement tous les enfants auront contracté le VRS au moins une fois avant l’âge de trois ans. Si cela semble inévitable, on peut tout de même adopter des comportements préventifs dans le but de retarder le plus possible cette première rencontre avec le virus.

On recommande d’éviter d’exposer les jeunes enfants aux personnes qui montrent des symptômes d’infection respiratoire. Le lavage des mains et le port du masque en cas de symptômes d’infection respiratoire sont aussi suggérés si l’on se retrouve en présence d’un jeune enfant.

Le MSSS précise que le VRS peut se propager lors d’un contact étroit avec une personne infectée, mais aussi par des contacts avec une surface contaminée. On demande aux gens qui font de la fièvre de demeurer à la maison. Ceux qui constatent une toux nouvelle ou aggravée, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invités à porter un masque en public. On recommande de se tenir à distance des autres pour une période de 10 jours à la suite de l’apparition des symptômes.

