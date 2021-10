La nouvelle est finalement tombée : la frontière terrestre vers les États-Unis rouvrira le 8 novembre pour les voyages non essentiels, en même temps qu’entreront vraisemblablement en vigueur les nouvelles exigences vaccinales. Le point.

Judith Lachapelle La Presse

Q. Quand la frontière terrestre vers les États-Unis rouvrira-t-elle ?

Les États-Unis avaient déjà annoncé fin septembre que de nouvelles exigences vaccinales seraient en vigueur à partir de novembre, mais n’avaient pas annoncé la date. C’est maintenant chose faite : le lundi 8 novembre, les voyageurs adéquatement vaccinés et munis d’un test de dépistage négatif provenant du Canada ou du Mexique pourront traverser la frontière terrestre vers les États-Unis.

Q. Quelles seront les exigences vaccinales aux frontières ?

Tous les voyageurs adultes, qu’ils arrivent par la terre, par la mer ou par les airs, devront être vaccinés et présenter une preuve de vaccination. Il n’est pas encore clair si les enfants admissibles à la vaccination (12 ans et +) doivent aussi présenter une preuve de vaccination. Les États-Unis ont déjà indiqué qu’ils accepteront les preuves vaccinales de l’un ou l’autre des vaccins reconnus par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce qui inclut (en plus des vaccins de Pfizer, Moderna et Janssen homologués aux États-Unis) les vaccins AstraZeneca, Covishield, Sinovac et Sinopharm.

Les personnes qui traversent la frontière pour des raisons essentielles (comme les chauffeurs de camion) auront jusqu’en janvier pour présenter une preuve vaccinale complète.

Q. Qu’en est-il de la vaccination mixte (combinaison de deux doses de fabricants différents) ? Sera-t-elle acceptée ?

On l’ignore. Le cadre réglementaire élaboré par la Food and Drug Administration (FDA) ne permet pas l’interchangeabilité des vaccins. Pourtant, dit le Dr Gaston De Serres, de l’INSPQ, il existe maintenant plusieurs données scientifiques qui prouvent que les combinaisons sont efficaces, et d’autres seront publiées dans les prochains mois. « Les nouvelles données vont montrer que les combinaisons fonctionnent aussi bien, j’en suis convaincu », dit-il. Mais rien ne dit si, ou quand, la FDA adaptera son cadre réglementaire… Quant à l’OMS, qui ne se prononce pas non plus sur le calendrier mixte, ses recommandations sont basées sur les données fournies par les fabricants. Et ces fabricants, qui préfèrent évidemment distribuer le plus de doses possible de leur propre produit, ne font pas d’études sur un calendrier mixte…

Q. Si j’ai reçu deux doses de fabricants différents (AstraZeneca+ARNm, ou Pfizer+Moderna), comment puis-je m’assurer de pouvoir entrer aux États-Unis en novembre ?

En allant chercher une autre dose du vaccin à ARNm que vous avez reçu. Le MSSS permet aux vaccinés de recevoir une « troisième dose » de vaccin pour pouvoir en avoir deux du même fabricant et éviter ce genre de problème à l’étranger (surtout aux États-Unis, en fait). À noter que l’OMS a reconnu en juillet que les vaccins AstraZeneca et Covishield sont interchangeables.

Pour recevoir une autre dose de vaccin à ARNm, il faut sélectionner « rendez-vous de dépannage » sur ClicSanté, ou se présenter dans une clinique sans-rendez-vous qui offre le vaccin dont vous avez besoin.

À noter que la distribution de cette « dose administrative », qui n’apporte pas vraiment de meilleure protection vaccinale, a été déplorée par la communauté scientifique, compte tenu du fait que les besoins de vaccination sont énormes dans plusieurs pays. « C’est malheureux, c’est une dose pour la paperasse », dit le Dr De Serres. « Mais la paperasse, ça fait partie du fait de voyager. »

Q. Faudra-t-il toujours présenter un test de dépistage négatif à la frontière américaine ?

Oui, absolument. Il existe essentiellement deux types de tests de dépistage pour la COVID-19. Le premier, le test de polymérisation en chaîne moléculaire (PCR), est celui utilisé dans les centres de dépistage publics au Canada. Le second, le test antigénique, est plus rapide et moins sensible que le PCR, et coûte beaucoup moins cher. Le test antigénique n’est pas accepté comme preuve de dépistage aux douanes canadiennes… mais il l’est pour entrer aux États-Unis. Andrew D’Amours, du site d’information de voyage Flytrippers, conseille fortement aux voyageurs de magasiner leur test avant le départ. Ainsi, s’il en coûte environ 150 $ pour faire un test antigénique dans un laboratoire privé installé à l’aéroport Trudeau, des cliniques privées offrent ce service pour moins de 100 $ ailleurs en ville. « Et contrairement au Canada, qui exige un test fait dans les 72 h avant l’arrivée au pays, les États-Unis acceptent que ce soit fait durant les trois jours complets avant le départ. »

Q. Et qu’en est-il des tests pour revenir au Canada ?

Contrairement aux États-Unis, le test antigénique n’est pas admis pour rentrer au Canada. Les voyageurs doivent présenter un résultat de test effectué dans les 72 h précédant l’arrivée. Le test PCR coûte plus cher, mais Andrew D’Amours souligne l’existence du test d’amplification des acides nucléiques (NAAT), également accepté à la frontière canadienne. Certaines pharmacies aux États-Unis, dit-il, offrent ce test gratuitement à leurs clients, sans avoir à montrer une preuve de résidence (l’adresse de l’hôtel suffit).

Q. Une fois entré aux États-Unis, à quel moment me demandera-t-on une preuve de vaccination ?

La preuve de vaccination reste encore peu utilisée aux États-Unis. Certaines villes ou entreprises commencent à l’exiger. À San Francisco, il faut montrer une preuve de vaccination de deux doses d’un vaccin reconnu par l’OMS pour s’attabler au restaurant. À New York, il suffit d’avoir reçu une seule dose d’un de ces vaccins pour voir s’ouvrir les portes des restaurants, des bars ou des théâtres. À noter qu’il faut présenter une preuve écrite et détaillée des doses reçues – le code QR québécois ne peut pas toujours être lu à l’extérieur du Québec. Le « portail libre-service » du ministère de la Santé vous permet de télécharger et d’imprimer la preuve qui présente le code QR et les détails sur les vaccins reçus.