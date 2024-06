(Orlando) Une nouvelle attraction mettant en vedette la première princesse noire de Disney ouvrira ses portes dans les parcs à thème américains de l’entreprise, et certains adeptes de Disney y voient un remplacement approprié à un ancien manège basé sur un film contenant des stéréotypes racistes.

Mike Schneider Associated Press

La nouvelle attraction du parc présente l’histoire de Tiana du film d’animation de 2009 La princesse et la grenouille (The Princess and the Frog) et s’installe dans l’espace précédemment occupé par Splash Mountain.

Le thème du manège aquatique était Mélodie du Sud (Song of the South), un film de Disney de 1946 rempli de clichés racistes sur les Afro-Américains et la vie dans les plantations.

L’attraction Tiana’s Bayou Adventure conserve l’ADN de Splash Mountain, dont une balade en rondins, mais elle est imprégnée de musique, de paysages et de personnages animatroniques inspirés de La princesse et la grenouille, qui se déroule dans La Nouvelle-Orléans des années 1920.

Elle ouvrira ses portes au public plus tard ce mois-ci à Walt Disney World en Floride et à Disneyland en Californie plus tard cette année.

« Pour les petites filles noires, Tiana compte beaucoup. Quand un petit enfant peut voir quelqu’un qui lui ressemble, c’est important », a souligné Neal Lester, professeur d’anglais à l’Université Arizona State, qui a écrit sur Tiana.

L’annonce par Disney de transformer son attraction de longue date Splash Mountain en Tiana’s Bayou Adventure a été faite en juin 2020 à la suite des manifestations pour la justice sociale déclenchées par le meurtre de George Floyd à Minneapolis. À l’époque, Disney avait déclaré que le changement était déjà en cours. Mais cela s’est produit alors que des entreprises à travers les États-Unis reconsidéraient ou renommaient des marques vieilles de plusieurs décennies dans le contexte de manifestations mondiales.

Pas les premières critiques

Le film Mélodie du Sud est un mélange d’action réelle, de dessins animés et de musique mettant en vedette un homme noir plus âgé qui travaille dans une plantation et raconte des fables sur les animaux parlants à un garçon blanc de la ville. Le film, qui a été critiqué pour ses stéréotypes racistes, n’est pas sorti en salles depuis des décennies et n’est pas disponible sur la plateforme de diffusion en ligne de la société, Disney+.

Disney a été critiqué pour ses stéréotypes racistes dans les films réalisés au cours des décennies précédentes. Les personnages corbeaux du film « Dumbo » de 1941 et le personnage de King Louie du Livre de la Jungle (The Jungle Book) de 1967 étaient considérés comme des caricatures afro-américaines. La représentation des Autochtones dans le film Peter Pan de 1953 et les chats siamois – souvent considérés comme des stéréotypes asiatiques – du film La Belle et le Clochard (Lady and the Tramp) de 1955 ont également été critiqués.

Tout le monde n’est pas convaincu que l’ouverture d’un manège basé sur l’histoire de Tiana résolve les représentations raciales problématiques passées de Disney.

En rénovant Splash Mountain en Tiana’s Bayou Adventure au lieu de démanteler complètement l’attraction, Disney a lié Mélodie du Sud à La princesse et la grenouille. Ces deux histoires sont pour la plupart muettes sur les réalités raciales des époques de ségrégation qu’ils décrivent, a soulevé Katie Kapurch, professeure d’anglais à l’université Texas State, qui a beaucoup écrit sur Disney.

« Nous pourrions également considérer l’impulsion de remplacer plutôt que de démanteler ou de reconstruire comme une métaphore du racisme structurel, a-t-elle indiqué. Encore une fois, ce n’est pas intentionnel de la part de Disney, mais l’observation touche au cœur de la façon dont Disney reflète l’Amérique vers elle-même. »

Inclure tout le monde

Ceux qui conçoivent les manèges Disney tentent toujours de regarder les attractions avec un regard neuf et de raconter de nouvelles histoires « afin que tout le monde se sente inclus », a déclaré Carmen Smith, vice-présidente principale du développement créatif chez Walt Disney Imagineering.

« Nous ne voulons jamais perpétuer des stéréotypes ou des idées fausses, a expliqué Mme Smith lundi. Notre intention est de raconter de belles histoires. »

Il est également important pour les créateurs de raconter une variété d’histoires à leur public mondial, a ajouté Charita Carter, productrice créative générale chez Walt Disney Imagineering qui a supervisé le développement de l’attraction.

« La société change et nous développons des sensibilités différentes, a-t-elle expliqué. Nous concentrons nos histoires différemment en fonction des besoins de notre société. »

La transformation de Splash Mountain en Tiana’s Bayou Adventure est l’un des nombreux recalibrages effectués dans les parcs à thème du géant du divertissement pour les manèges dont les intrigues sont considérées comme désuètes ou offensantes.

En 2021, Disney a annoncé qu’il remodèlerait Jungle Cruise, l’un des manèges originaux des parcs Disney, qui avait été critiqué dans le passé pour son insensibilité raciale en raison de sa représentation d’Autochtones animatroniques.