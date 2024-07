Que du bonheur ! En quatre jours à Miami, on s’est offert un tour des principaux musées et une journée de plage à South Beach. L’escapade (en transports en commun !) permet de découvrir, en famille, le Frost Museum, immense musée des sciences, et le Superblue, consacré à l’art immersif. Et de se gaver d’art contemporain et d’œuvres murales spectaculaires dans le quartier Wynwood.

(Miami) Jour 1 : science et art contemporain

PHOTO FOURNIE PAR LE FROST SCIENCE MUSEUM Une aile du Frost Science Museum est consacrée à l’art de voler, des animaux préhistoriques jusqu’aux fusées.

Frost Science Museum

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le Frost Science Museum vu du Pérez Art Museum

PHOTO FOURNIE PAR LE FROST SCIENCE MUSEUM Le planétarium projette des films, dont un sur les trous noirs.

PHOTO FOURNIE PAR LE FROST SCIENCE MUSEUM L’aquarium au sommet du musée

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Des hublots permettent de regarder les poissons.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une petite fille s’amuse avec son père dans l’espace voué aux phénomènes électriques. 1 /5









Situé dans le centre-ville, au cœur du parc Maurice A. Ferré (du nom d’un ancien maire de Miami), le Frost Science Museum est incontournable. Vous serez conquis par la visite de cet espace de connaissances qui aborde tous les aspects des sciences de la nature et de la vie.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le secteur de l’aquarium est gigantesque avec toutes sortes d’espaces qui permettent de voir les poissons de près, même à 360 degrés ! Le musée aborde la compréhension des ouragans (tellement fréquents en Floride), les changements climatiques, la physique, la génétique, l’informatique, la géologie, l’océanographie ou encore l’astronomie.

Consultez le site du Frost Science Museum (en anglais)

Pérez Art Museum

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Looking into my dreams, Awilda, sculpture du Catalan Jaume Plensa, accueille le visiteur au musée.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Deux œuvres du Vénézuelien Jesús Rafael Soto et de la Floridienne Teresita Fernández

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une visiteuse prend la pose dans la salle des peintures de Jason Seife.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE À gauche, une œuvre de Frank Stella

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une œuvre du Mexicain Miguel Angel Ríos (à gauche) et une installation odoriférante du Brésilien Ernesto Neto (au centre) 1 /5









Après le Frost Science Museum, petit tour au Pérez Art Museum voisin. Fondé en 1984 et réinstallé en 2013 au bord de la baie de Biscayne, ce musée d’art moderne et contemporain présente des œuvres des XXe et XXIe siècles et a la mission de représenter la diversité des artistes au moyen de sa collection de 3500 œuvres.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Nous avons adoré l’installation vidéo Pulso de Tania Candiani, sur la violence faite aux femmes au Mexique, et l’exposition immersive Sea Change sur les changements climatiques.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La salle des abstractionnistes latino-américains vaut le détour, avec des pièces de Gabriel Orozco ou Loló Soldevilla. Il y a aussi une installation de style oriental saisissante de l’artiste local Jason Seife, dont les parents sont originaires de Cuba et de Syrie. Et des artistes agréables à retrouver tels que Robert Rauschenberg, Philip Guston, Mark Bradford, Frank Stella ou encore « nos » Meryl McMaster et Christi Belcourt.

Consultez le site du Pérez Art Museum (en anglais)

Jour 2 : immersions artistiques

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Immersion au cœur d’une œuvre de teamLab au centre de créations immersives Superblue

Superblue

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Immersion du collectif japonais teamLab au Superblue

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Pulse Topology de Rafael Lozano-Hemmer

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Labyrinthe de miroirs signé Es Devlin

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Au cœur de Forest of Us, d’Es Devlin, on peut interagir avec l’œuvre.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La façade du musée est constituée d’une immense œuvre murale du Français JR, constituée d’un millier de portraits de résidants de Miami que l’on peut découvrir avec un téléphone intelligent. 1 /5









Dans le quartier Allapattah, le Superblue est un centre de créations immersives. La visite débute par un environnement spectaculaire du collectif japonais teamLab. Des fleurs et une cascade d’eau se réfléchissent dans des miroirs. La salle suivante est occupée, ô surprise, par l’installation Pulse Topology, qui enregistre et reproduit votre rythme cardiaque, du Montréalais Rafael Lozano-Hemmer. Une œuvre qu’on avait découverte au Musée d’art contemporain de Montréal. Dans les autres salles, on a droit à AKHU, une expérience lumineuse du Californien James Turrell qui vous déstabilise. L’installation d’Es Devlin est du même acabit. On se perd dans des méandres de miroirs…

Consultez le site de Superblue (en anglais)

Rubell Museum Miami

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Sleep, 2008, Kehinde Wiley. Peinture célébrant l’identité noire.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Plusieurs œuvres de Keith Haring

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une œuvre d’Anselm Kiefer

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une grande acrylique d’Allison Zuckerman décore la salle du restaurant du musée, le Leku, d’inspiration espagnole. 1 /4







On quitte le Superblue, on traverse la rue pour entrer au musée Rubell, avec ses œuvres contemporaines de la collection (7700 pièces) de Don et Mera Rubell amorcée il y a six décennies et exposée à Miami et à Washington. Deux collectionneurs new-yorkais, octogénaires, qui furent amis de Keith Haring et de Jean-Michel Basquiat. Ils ont passé leur vie à soutenir les artistes.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Narcissus Garden, installation de Kusama constituée de 700 sphères d’acier

C’est à une véritable plongée dans l’art contemporain international qu’on est invité au Rubell. Avec des œuvres de géants tels que Basquiat et Haring bien sûr, mais aussi Kusama, Kerry James Marshall, Nick Cave, El Anatsui, Sonia Boyce (exposée à Phi jusqu’au 8 septembre), Jeff Koons, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Christian Boltanski ou encore Anselm Kiefer. J’ai beaucoup aimé les œuvres de Karon Davis et de Kehinde Wiley, au talent époustouflant.

Lisez un article sur la famille Rubell (en anglais)

Consultez le site du Rubell Museum Miami (en anglais)

Jour 3 : MOCA et œuvres murales

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le MOCA a ouvert en 1996 sur son site actuel.

Museum of Contemporary Art-North Miami (MOCA)

PHOTO FOURNIE PAR LE MOCA Des écoliers visitent les expositions de Manuel Mathieu.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Vue de l’exposition Dwelling on the Invisible, de Manuel Mathieu

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Manuel Mathieu à l’entrée du MOCA

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Carcasse, 2012, Manuel Mathieu

PHOTO FOURNIE PAR LE MOCA Standing Still While Moving Across Land, œuvre de John Espinoza exposée dans une salle adjacente 1 /5









De simple galerie d’art en 1981, le MOCA a émergé en 1996 quand il a rouvert dans un édifice de 23 000 pi⁠2 dans le comté de Miami-Dade. Le Vancouverois Rodney Graham y avait exposé en 1999. Grâce au Power Plant de Toronto et à son ex-directrice Gaëtane Verna, l’artiste montréalais et haïtien Manuel Mathieu y expose jusqu’au 6 octobre.

La visite est particulièrement intéressante pour les Québécois, puisqu’elle permet de découvrir deux expos différentes de Manuel Mathieu. Des peintures, des céramiques, une grande mosaïque, une vidéo, une installation et un textile qui abordent son souci de connexion avec son pays d’origine et son intérêt pour la paix et la prospérité des cultures.

Lisez notre article sur l’exposition de Manuel Mathieu au MOCA

Consultez le site du MOCA North Miami (en anglais)

Wynwood

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Les œuvres murales sont souvent de véritables tableaux géants.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Il y en a à tous les coins de rue.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Peu d’œuvres murales sont graffitées par des vandales.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Certaines font penser à des bandes dessinées.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Les entreprises jouent le jeu.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Celle-ci recouvre un mur sur plus de 100 m.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Façade d’une industrie

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Une œuvre murale en 3D ! 1 /8















On ne peut quitter Miami sans une virée dans Wynwood, quartier réputé pour ses œuvres murales qui décorent la plupart des murs, des façades et des vitrines des commerces. Wynwood n’a pas toujours été un endroit recommandé pour le tourisme. Zone industrielle, paradis des vendeurs de drogue pendant des décennies, le quartier a été repris en main par le milieu artistique dès 1987 et regorge maintenant de studios, de galeries d’art, de bars et de restaurants. Revigoré par le dynamisme de la foire Art Basel, il est devenu un atelier à ciel ouvert pour les artistes de rue.