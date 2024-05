Micropuçage, âge minimum, vaccination éventuelle contre la rage : si vous songez à voyager cet été aux États-Unis avec votre chien, voici les nouvelles règles auxquelles il devra se conformer à partir du 1er août 2024.

Chloé Bourquin La Presse

Les nouvelles règles

Le chien devra avoir l’air en bonne santé, être âgé d’au moins 6 mois et porter une micropuce. D’autres documents seront également exigés, selon si le chien a voyagé durant les 6 derniers mois dans un pays où il serait à risque d’attraper la rage, ou s’il est vacciné contre celle-ci. Dans tous les cas, un certificat signé par un vétérinaire et datant de moins de 30 jours devra être présenté, en plus d’un formulaire téléchargeable sur le site des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à partir du 15 juillet.

À qui ça s’adresse ?

Toutes les personnes voyageant avec un chien qui entrent aux États-Unis devront se conformer aux nouvelles règles à partir du 1er août 2024.

Selon un sondage réalisé par l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en 2023, un ménage québécois sur quatre possède un chien (et près d’un sur trois en région). Or, si le micropuçage est recommandé dans toute la province, il n’est obligatoire que dans certaines villes, comme Montréal ou Laval. « On parle probablement de plusieurs milliers d’animaux [qui ne sont pas micropucés] », estime la Dre Eve-Lyne Bouchard, présidente de l’AMVQ.

Certains propriétaires pourraient donc avoir une mauvaise surprise en se présentant à la frontière avec leur chien. « Il va falloir que les gens s’y prennent d’avance pour s’ajuster et faire les papiers auprès de leur vétérinaire, on ne pourra plus nécessairement partir sur un coup de tête avec notre chien pour une randonnée en fin de semaine au mont Washington », illustre-t-elle.

La rage au centre des préoccupations

Le Canada n’est pas un pays où les chiens sont à haut risque d’attraper la rage canine – un variant de la rage très contagieux, transmissible à l’humain et mortelle. Mais c’est le cas de certains pays d’Amérique du Sud, comme Cuba, le Brésil ou la Colombie. Or, les États-Unis estiment avoir éradiqué la rage canine depuis 2007, c’est pourquoi ils durcissent leurs règles, afin d’éviter que cette maladie ne soit de nouveau introduite sur leur territoire.

Une volonté que partage son voisin : si le Canada n’a pas encore des mesures aussi strictes, il interdit néanmoins depuis 2022 l’importation de chiens en provenance de pays à haut risque.

« On a vu une certaine tendance à importer des animaux errants du Maroc ou d’Amérique du Sud, mais ça nous a exposés à un risque de transporter des cas de rage sur notre territoire », explique la Dre Eve-Lyne Bouchard.

À noter que la rage canine est un variant différent de celui que l’on retrouve chez les animaux sauvages (mouffettes, renards, ratons laveurs, chauves-souris), qui est, lui, encore bien présent au Canada et aux États-Unis-mais contre lequel la vaccination est aussi efficace.