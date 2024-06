En plein Times Square, pile au cœur de cette ville qui ne dort jamais, se dresse un nouvel hôtel Tempo, de la grande famille Hilton. On l’a testé. Et oui, on y a bel et bien dormi.

Tempo ? Si le nom ne vous dit rien, c’est que la nouvelle est passée légèrement dans le beurre. La chaîne Hilton a effectivement élargi sa gamme d’hôtels il y a quelques années : en janvier 2020. À mi-chemin entre les populaires Garden Tree et les chics Canopy se trouvent désormais ces hôtels baptisés Tempo, qui ciblent ici un public bien spécifique : les « ambitieux et modernes voyageurs », en quête de services mais aussi de style. Objectif : « relaxer » et se « recharger », précise le communiqué de lancement.

Après Nashville puis Louisville, le nouvel hôtel Tempo de Hilton a donc ouvert à New York l’an dernier, en 2023. Lors d’un séjour récent dans la Grosse Pomme, nous avons été invités à l’essayer.

Situé directement au coin de la 7e Avenue et de la 47e Rue, à deux pas des marches rouges de Times Square, difficile d’être plus au cœur de la vie. Archicentral, une entrée de métro se trouve carrément à ses pieds (et une autre à un coin de rue, tout comme un kiosque à bretzels, une boutique de souvenirs ou une mascotte de Minnie, en voulez-vous de l’action, en v’là !).

Pour accéder à son chic et lumineux lobby (au 11e étage, par-dessus un théâtre), il faut prendre un ascenseur, et vous y voici : dans une véritable oasis de calme, malgré le monde, parce qu’évidemment, ça entre et ça sort à toute heure du jour et de la nuit ici !

PHOTO FOURNIE PAR HILTON Le lobby, situé au 11e étage, offre une vue spectaculaire. Imaginez plus haut !

L’hôtel s’étire sur 36 étages et compte 661 chambres, toutes munies de grands lits (très confortables, de format queen ou king) uniquement. Son principal, et non moindre, attrait : la vue. À cause de sa localisation, plusieurs chambres donnent ici directement sur Times Square, avec ses immenses panneaux lumineux. Un très bon plan pour le Nouvel An, pour une place de choix pour voir la fameuse boule tomber à minuit. Et des fenêtres allant du plancher au plafond, cela a le mérite de donner une sacrée illusion de grandeur aux chambres somme toute petites, quoique très fonctionnelles.

Si vous vous posez la question : oui, c’est bien insonorisé. Et c’est assez spectaculaire : autant qu’il est possible d’ouvrir légèrement la fenêtre et d’entendre aussitôt un klaxon résonner, autant que dès que vous la refermez, c’est le silence dans votre cocon. Bon, pas le silence total, mais disons qu’on a déjà vu bien pire à Manhattan, et pas vraiment mieux. Et on n’a jamais dormi si près du cœur non plus.

PHOTO FOURNIE PAR HILTON Les fenêtres, du mur au plafond, offrent une illusion de grandeur.

Pour le reste, les chambres sont dotées d’un coin travail, avec grand écran de télévision (65 pouces), une machine à café (Nespresso), en plus d’un minifrigo, fort pratique pour un séjour prolongé, sachant que le bistro de l’hôtel est loin d’être donné.

PHOTO FOURNIE PAR HILTON On aime la vaste et lumineuse salle de bains.

Côté rangement : quelques crochets (jamais assez), quantité de cintres et deux étagères, mais aucun tiroir. On se rattrape avec la grande salle de bains, aux nombreux miroirs, dont un est doté d’un haut-parleur Bluetooth intégré. On a bien apprécié les produits Apotheke offerts, un peu moins la légère odeur de renfermé de la douche au réveil.

PHOTO FOURNIE PAR HILTON Le bistro Highball fait office de lobby jusqu’à 16 h.

Sinon, sachez que l’hôtel compte une salle de sport et un restaurant/bar (nommé Highball), dont on a entendu de fort belles choses au sujet de ses cocktails, mais on s’est abstenus, compte tenu des prix (plus de 8 $ US pour un vulgaire latté, ça nous a légèrement refroidis).

Cela dit, amis des animaux, bonne nouvelle : vos petits compagnons sont ici les bienvenus !

Une partie des frais de ce voyage a été payée par l’Office de tourisme de New York, qui n’a exercé aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.

Consultez le site du Tempo by Hilton New York Times Square (en anglais)