Après combien de semaines peut-on recevoir une deuxième dose du vaccin AstraZeneca ? Québec a annoncé jeudi dernier que le délai avait été abaissé à huit semaines entre les deux doses. Mais durant le week-end, des centres de vaccination ont accepté de donner des deuxièmes doses à des personnes qui avaient reçu leur première dose seulement quatre semaines (28 jours) auparavant.

Judith Lachapelle

La Presse

Ariane Lacoursière

La Presse

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est venu clarifier les directives entourant l’administration de la deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca. Si certaines personnes ont obtenu leur deuxième dose du vaccin cette fin de semaine au Palais des congrès de Montréal, alors que huit semaines ne s’étaient pas écoulées depuis leur première dose, « à partir de maintenant, ça va être huit semaines », a dit M. Dubé en conférence de presse lundi après-midi.

Ce dernier a expliqué que la confusion tire son origine de l’avis initial du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), qui mentionnait que les deux doses du vaccin d’AstraZeneca devaient être espacées d’au moins quatre semaines. La semaine dernière, Québec avait annoncé qu’il fixait à huit semaines le délai entre les deux doses du vaccin d’AstraZeneca. Et pour M. Dubé, la directive est claire : au Québec, on demande que huit semaines se soient écoulées depuis la première dose pour qu’une personne puisse recevoir la deuxième. M. Dubé explique que selon les experts, ce délai est celui qui offre la meilleure protection.

« Ce que le CIQ nous a dit, c’est que pour avoir la meilleure immunité pour la deuxième dose, il faut attendre huit semaines », affirme le ministre. M. Dubé affirme avoir « clarifié la situation » lundi matin avec tous les PDG de CISSS et les responsables de vaccination à travers le Québec.

Dans son avis publié le 1er avril, le Comité d’immunisation du Québec indiquait en effet que « l’intervalle minimal entre les deux doses est de quatre semaines ». Il mentionnait cependant que cet intervalle pouvait être allongé : « La deuxième dose [du vaccin AstraZeneca] peut être administrée jusqu’à six mois après la première. »

Lundi, le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, a ajouté des précisions. « L’intervalle recommandé pour l’administration de la deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca est de huit semaines ou plus. Même si l’autorisation de mise en marché du vaccin est basée sur un intervalle minimal de quatre semaines entre les deux doses, le Comité sur l’immunisation du Québec recommande de respecter un intervalle de huit semaines ou plus pour obtenir une protection supérieure à celle fournie par l’intervalle minimal. L’Organisation mondiale de la santé suggère d’ailleurs également un intervalle allongé d’au moins huit semaines. Rappelons également que l’efficacité demeure toutefois plus élevée avec un intervalle de plus de 12 semaines entre les deux doses du vaccin d’AstraZeneca. »

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Une application variable selon les centres

Depuis le début de l’administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca samedi, une certaine confusion régnait sur les personnes admissibles. Au centre de vaccination sans rendez-vous du Palais des congrès de Montréal, toute personne ayant reçu sa première dose depuis 28 jours a pu recevoir sa seconde dose. Par contre, à celui du Stade olympique, seules les personnes qui avaient reçu leur première dose avant le 3 avril pouvaient recevoir la seconde dose. Les personnes qui avaient été vaccinées entre 28 jours et huit semaines recevaient une seconde dose seulement s’il en reste à distribuer en fin de journée.

Est-il avantageux d’aller chercher sa deuxième dose dès 28 jours après la première ? Ce n’est pas si évident, constate Alain Lamarre, professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). L’expert a été « étonné » d’apprendre qu’on distribuait la seconde dose dans un intervalle aussi court.

Si les études cliniques d’AstraZeneca ont testé l’efficacité du vaccin après deux doses administrées à 28 jours d’intervalle, les études subséquentes ont montré que l’intervalle gagnait à être allongé. Dans une étude publiée en février dans le British Journal of Medecine (BMJ), des chercheurs avaient évalué que l’efficacité du vaccin AstraZeneca atteignait 82,4 % en espaçant les deux doses de 12 semaines, alors qu’elle était de 54,9 % si le délai était de moins de six semaines.

« L’efficacité maximale semble être atteinte avec un délai de 12 semaines, note M. Lamarre. À huit semaines, c’est encore acceptable. Mais quatre semaines ? Je ne vois pas le besoin de le faire. Surtout que la protection d’une seule dose est très bonne avec ce vaccin, et qu’elle ne diminue pas beaucoup entre les deux doses. »

S’il est toujours recommandé de recevoir une deuxième dose du même vaccin, le MSSS a déjà indiqué qu’il permettra aux personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca en première dose de recevoir l’un des deux vaccins à ARNm (Pfizer ou Moderna) comme seconde dose.

Jeudi, Québec disait estimer que la province disposera de suffisamment de doses du produit pour administrer la deuxième dose du même vaccin aux Québécois qui le souhaitent. Quelque 500 000 personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca.