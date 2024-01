La Presse vous suggère une sélection de conseils, de produits et de bonnes pratiques pour votre alimentation et leurs effets sur la santé du corps et de l’esprit.

Les bienfaits sur la santé d’une alimentation saine

Comment bien manger : aliments sains, régime alimentaire équilibré

Alimentation et budget

Végétarisme et véganisme

L’alimentation végétale, une bouchée à la fois Sur un sujet très clivant, Martin Quirion est celui qui cherche à voir les deux côtés de la médaille. Plongé, d’abord un peu malgré lui, dans les discours opposant véganisme et carnisme, il a voulu s’en remettre à la science pour séparer le bon grain de l’ivraie. Sept ans de travail plus tard, il signe Végécurieux, un ouvrage très documenté qui entraîne une réflexion profonde sur notre alimentation. La PVT, une protéine vraiment top ! PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Bonne pour la planète et pour la santé, la protéine végétale texturée, ou PVT, est vendue sous forme de flocons ou de morceaux, qu’on peut manger tels quels ou réhydratés. « Le prix des aliments augmente, alors on cherche tous des façons de faire maigrir notre facture d’épicerie, constate la nutritionniste Julie DesGroseilliers. Comme on ne peut pas passer des heures dans la cuisine, on veut des solutions rapides. Et la grande majorité des gens souhaite manger moins de viande. La PVT répond à tous ces critères : c’est peu cher, vite préparé et c’est une protéine d’origine végétale. » Le seitan, roi des protéines végétales « Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le seitan, c’est à base de farine de gluten », explique Nicolas Leduc-Savard, nutritionniste du sport et coauteur avec Xavier Desharnais de Recettes véganes pour gens actifs, publié chez KO Éditions. Un bon apport calorique pour une bonne santé et pour combler ses besoins nutritionnels.

Alimentation et environnement

