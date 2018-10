Alimentation: stratégies zéro gaspillage

Avant de déposer un aliment dans la poubelle ou le bac à compostage, il y a lieu de s'interroger: «Est-ce vraiment un déchet?», suggère la spécialiste du zéro gaspillage Florence-Léa Siry. Dans son dernier livre, 1, 2, 3 vies - Recettes zéro gaspi, l'auteure, conférencière et chroniqueuse présente différentes tactiques pour mettre en valeur les rebuts, les aliments moches et tous les restes.

En mode récup

Fille d'une militante en environnement et d'un directeur de production en cinéma, Florence-Léa Siry a mis les pieds sur les plateaux de tournage en tant qu'employée de cantine à l'âge de 14 ans. Elle y a constaté la quantité phénoménale d'aliments gaspillés. Rapidement, elle a appris à récupérer les restes et à cuisiner de manière créative avec des budgets restreints, ce qui lui a permis de se démarquer en tant que traiteur.

Lorsqu'elle a démarré Chic frigo sans fric, site de référence en matière de solutions durables, en 2012, le terme «zéro gaspillage» n'était pas encore inscrit dans le vocabulaire vert. Aujourd'hui, elle gagne sa vie comme spécialiste du zéro déchet grâce à ses conférences et ses chroniques. Florence-Léa Siry est également l'auteure de plusieurs livres sur le sujet.

Pourquoi gaspille-t-on autant?

Je dirais qu'il y a deux choses. Avec l'industrialisation, les techniques de nos grands-mères se sont perdues. Ma grand-mère faisait du zéro gaspillage, mais elle appelait ça «nourrir ses enfants sur un petit budget». Je crois aussi, et c'est très subjectif, qu'au fur et à mesure que les gens se sont enrichis, le gaspillage alimentaire est devenu une façon de montrer notre richesse. On s'est dit: «J'ai les moyens de ne pas prendre le temps de retransformer. C'est pas grave.» On a banalisé le gaspillage sans se rendre compte de l'ampleur que ça avait sur notre budget et sur l'environnement.

La course aux petits prix et les achats en grandes quantités participent-ils aussi à ce gaspillage?

Oui et non. Évidemment, ce n'est pas sans raison que le lait est placé au fond de l'épicerie. Pour s'y rendre, on passe devant tous les étalages de rabais. On s'empresse d'acheter le ketchup, parce qu'on pense qu'on va le payer 2 $ de plus la semaine suivante, mais ce n'est pas vrai: il est toujours en rabais ! Par contre, je n'ai plus vraiment peur d'acheter certains aliments en grande quantité. C'est une occasion de maximiser ces produits. En les retransformant, je n'aurai pas l'impression de manger toujours la même chose. L'enjeu n'est pas tant les aliments qu'on achète en trop grande quantité que le manque d'inspiration.

Doit-on justement adapter notre façon de cuisiner?

Moi, je n'ai aucune technique. La créativité se développe à force de cuisiner. À un moment donné, tu remarques que ce sont les mêmes ingrédients qui reviennent dans trois recettes différentes. Tu as cuisiné beaucoup de riz? Tu peux faire des arancinis, un plat déjeuner, réinventer un risotto... Ce sont des réflexes qui se développent à force de se mettre en mode zéro gaspillage. Moi, je ne suis plus intimidée face aux surplus. Au pire, je congèle pour une prochaine fois. C'est sûr qu'on ne change pas sa façon de cuisiner en une semaine, mais en un mois, six mois, un an, tu ne seras plus le même cuisinier ni le même consommateur.

L'idée de cuisiner et de manger des déchets alimentaires n'est pas toujours appétissante. Doit-on tenter de tout récupérer?

Je pense qu'il faut écouter ses limites personnelles. La mienne est de ne pas manger de moisissures. Il y a certaines fanes que je ne mange pas non plus, tout comme les coquilles d'oeufs. Cuisiner zéro gaspillage, ce n'est pas de cuisiner tout à 100 %, mais de se poser la question avant de jeter: est-ce qu'on peut faire autre chose avec ? Un bout de fromage séché peut être râpé comme du parmesan. Des fanes de carottes ressemblent à des fines herbes et peuvent être utilisées à la place du persil. Des herbes flétries camouflées dans une pâte à crêpes te donneront peut-être les meilleures crêpes que t'auras jamais mangées. J'ai appris, au fil des années, à redéfinir un déchet alimentaire. Je considère qu'il y a très peu de choses qui le sont. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a peu qu'on a envie de tout manger.

Une solution facile - et celle qui nous donne bonne conscience - est de composter plutôt que de recycler...

Avec certains aliments qui seraient normalement allés au compost, tu peux obtenir le meilleur bouillon asiatique! De le mettre dans la casserole plutôt qu'au compost, ça prend 32 secondes de plus. C'est un choix. On peut le mettre au compost, mais on gaspille notre matière et nos sous. Moi, je fais des économies considérables.

Le manque de temps n'est-il pas un enjeu pour passer à l'acte dans le quotidien?

C'est sûr que si on passe de repas transformés à cuisiner zéro gaspillage, la marche est haute. Mais si tu cuisines un minimum à la maison, tu économises du temps. Par exemple, si tu as fait un plat de macaroni au fromage, tu peux l'agencer autrement le lendemain en cuisinant une galette qui éventuellement fera des croûtons pour une salade. Tu n'as pas besoin de te lancer dans une cuisine élaborée et de salir beaucoup de vaisselle. Au bout du compte, tu gagnes du temps, une consommation énergétique et des sous. Et puis, c'est ultra valorisant de cuisiner quand tu penses que tu n'as rien dans le frigo. Je considère qu'on gagne sur toute la ligne.

1, 2, 3 vies - Recettes zéro gaspi. Florence-Léa Siry. Éditions Glénat Québec/Hachette, 175 pages. En librairie ou sur le site de Chic frigo sans fric.