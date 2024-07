3 articles Alimentation

Les algues d’ici De la mer à l’assiette

Bien qu’on les côtoie depuis des millénaires et qu’elles suscitent un intérêt récent chez les foodies et les adeptes de « superaliments », les algues demeurent peu connues de ce côté-ci du globe. Leur potentiel en cuisine reste un vaste territoire à sonder, comme celui des côtes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent dont elles colorent abondamment les fonds. De quoi vouloir faire une saucette en eau salée pour y faire la lumière.