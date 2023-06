La section Affaires de La Presse accorde un espace à une lettre d’opinion d’un acteur du monde des affaires. Entrepreneurs et gestionnaires, la parole est à vous. Soulevez des questions, faites part de vos expériences, proposez des solutions, exprimez vos opinions.

La pandémie a soulevé plusieurs tabous entourant la santé mentale. De plus en plus d’entreprises offrent des programmes de bien-être à leurs employés, sous forme de conférences, de cours pour rester actifs ou d’assurances bonifiées.

D’ailleurs, on oublie souvent que les programmes de santé bien-être au travail sont aussi bons pour les entrepreneurs et les gestionnaires que pour les employés. D’autant plus qu’aujourd’hui, les options offertes pour assurer le bien-être des équipes semblent presque illimitées !

Cependant, trois des plus grandes compagnies d’assurance au Canada ne couvrent pas les services de diététiste-nutritionniste, alors que près de 30 % des demandes d’absence de courte durée au travail sont dues à des problèmes de maux de ventre. De plus, une personne sur cinq en arrêt de travail pour une invalidité de longue durée est en congé pour des raisons liées à des problèmes de santé mentale.

Or, saviez-vous que l’humeur, le stress, l’immunité et la santé digestive générale sont directement affectés par l’alimentation ? Des recherches récentes démontrent une association entre la santé intestinale et l’anxiété ou la dépression, puisque plusieurs éléments essentiels à la fabrication des neurotransmetteurs liés au plaisir, à la concentration, à la motivation et au bien-être, tels que la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, sont produits ou absorbés dans l’intestin.

Souvent considéré comme le deuxième cerveau, l’intestin est intimement lié à la santé mentale.

Je crois essentiel de parler ouvertement de ce qui influence la santé digestive et la santé mentale, car bien que ce lien ne semble pas manifeste, il est bien réel ! Et un des points communs est nul autre que le choix de nos aliments au quotidien.

Je compare souvent le cerveau au président d’une entreprise et l’intestin au directeur général. L’intestin a le mandat de gérer l’ensemble des opérations et de déléguer : son rôle est essentiel pour que le corps humain aille bien. Il a, entre autres, le rôle d’assimiler les nutriments et d’absorber les vitamines et minéraux. Comme c’est un transmetteur important vers le cerveau, la complexité de son système neuronal permet de gérer plusieurs services (immunité, inflammation, métabolisme, etc.). Si on pousse la métaphore, le microbiote (bactéries, champignons, micro-organismes et autres matériels génétiques présents dans l’intestin) représente tous les employés au sein d’une entreprise. S’il manque une ou plusieurs expertises, l’organisation pourrait en être fragilisée.

J’accompagne des entrepreneurs quotidiennement. Voulez-vous connaître la raison commune de consultation ? « Je veux du gaz. » Ils carburent aux défis : leur vie est intense et stressante. Ils vivent une pression constante et doivent faire preuve de créativité pour se retrouver au-dessus de la mêlée.

Alors que l’humain avalera l’équivalent de 80 000 lb de nourriture dans sa vie, comment peut-il faire des choix plus judicieux pour composer son assiette ? Il a d’abord avantage à s’attarder à son contenu pour puiser le maximum d’énergie et nourrir ses ambitions. Il doit choisir des aliments qui contiennent, notamment, beaucoup de vitamine B. B pour Boost. B pour Brain.

Ainsi, les grains entiers, les noix, les légumineuses, les légumes verts, certains fruits et le poisson renferment une quantité importante de vitamines maximisant notre énergie. D’ailleurs, la vitamine B5, ou acide pantothénique, est impliquée dans la synthèse d’hormones surrénaliennes telles que l’adrénaline et le cortisol, essentiels à la gestion du stress.

Par ailleurs, le contenu varié de votre assiette favorise une meilleure diversité du microbiote aidant la production quotidienne de neurotransmetteurs : preuve de la connexion des deux cerveaux.

L’essentiel est de choisir le meilleur carburant dans son assiette et de prendre le temps de le manger lentement.

Mais alors que chaque microbiote est unique et propre à chacun, ces alignements sont généraux. Notre rôle en tant que diététiste-nutritionniste : vous soutenir et nous assurer que vous effectuez des choix éclairés en tenant compte de votre réalité.

C’est pourquoi je crois fort important que les entrepreneurs et les professionnels en ressources humaines, notamment, s’assurent que les services d’assurances aux employés couvrent les services de diététiste-nutritionniste, par exemple. Commencer par des conférences pour assurer une meilleure compréhension du rôle de l’intestin dans la santé globale peut aussi être un excellent point de départ. N’oubliez pas d’inviter vos équipes de direction à profiter des offres bien-être mises en place. Les dirigeants ont tout intérêt à prendre soin d’eux, tout autant que les employés !