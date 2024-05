Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quel devrait être l’âge minimal légal pour utiliser un téléphone cellulaire, selon un rapport d’experts commandé par le président de la République française ?

Réponse

Onze ans, selon le rapport d’une commission de dix experts remis le 30 avril dernier à Emmanuel Macron. Obtenu notamment par le quotidien Le Monde, le document s’inquiète de « la réalité de l’hyperconnexion subie des enfants ».

Helldivers 2 conserve la tête

IMAGE TIRÉE DU SITE PLAYSTATION.COM Pour le deuxième mois consécutif, en mars dernier, c’est le jeu vidéo Helldivers 2 qui a séduit le plus d’acheteurs au Canada.

Pour le deuxième mois consécutif, en mars dernier, c’est le jeu vidéo Helldivers 2 qui a séduit le plus d’acheteurs au Canada. Ce jeu de tir à la troisième personne, qui a hérité d’une bonne note de 82 % sur le site d’agrégation Metacritic, fait toutefois l’objet d’une controverse : le concepteur, Arrowhead Game Studios, a obligé cette semaine les joueurs sur Steam à lier leur compte à PSN Network. Une nouveauté, Dragon’s Dogma II, pointe en deuxième position, tandis que MLB The Show 24 profite du printemps pour boucler le podium.

Pause d’écran

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le 26 mai prochain, l’organisme PAUSE propose « 24 h PAUSE en famille », demandant à tous les membres de la famille de délaisser les écrans pendant une journée complète.

On a beau aimer la technologie, on ne peut que saluer l’initiative de l’organisme PAUSE qui récidive en 2024 avec sa journée sans écran. Le 26 mai prochain, on propose cette fois « 24 h PAUSE en famille ». Comme son nom l’indique, l’évènement propose à tous les membres de la famille de délaisser les écrans pendant une journée complète et de « reconnecter avec notre monde sans distraction numérique », résume l’organisme. On en parle d’avance, car l’inscription dès maintenant permet de courir la chance de gagner 3000 $ pour une escapade en famille.

Un mentor pour les dents

PHOTO FOURNIE PAR PHILIPS La Sonicare DiamondClean Smart 9350 offre trois réglages d’intensité et quatre modes différents, ainsi qu’un guide qui vous suit méticuleusement pendant le brossage.

Sans être aussi bardée de fonctions que ses rivales haut de gamme d’Oral-B, la brosse à dents électrique Sonicare DiamondClean Smart 9350 a quelques atouts bien à elle : un brossage guidé, des avertissements clairs pour les étapes et, coquetterie, un socle-chargeur en forme de verre. Oui, la brosse à dents se charge dans son verre, qu’on peut utiliser ensuite pour se rincer la bouche. Rien de révolutionnaire, mais quand même bien pensé. La brosse offre trois réglages d’intensité et quatre modes différents, ainsi qu’un guide qui vous suit méticuleusement pendant le brossage.

Mirage sur iOS

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT Assassin’s Creed Mirage sera le premier opus de cette franchise à avoir sa version mobile pour iOS à compter du 6 juin prochain.

Il s’agit probablement, après Resident Evil Village, de la plus grosse prise en jeu vidéo d’Apple. Comme on l’avait laissé miroiter l’automne dernier, le passage du très joli Assassin’s Creed Mirage sur iOS a été confirmé fin avril par Ubisoft. Ce jeu conçu pour des consoles et des ordinateurs de jeu vidéo aura donc sa version mobile. Offert le 6 juin sur l’App Store, Assassin’s Creed Mirage sera téléchargeable gratuitement avec une limite de jeu de 90 minutes. La version complète pourra être débloquée avec un achat unique intégré au jeu à 69,99 $.

