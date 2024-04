Sans être aussi bardée de fonctions que ses rivales haut de gamme d’Oral-B, la brosse à dents électriques Sonicare DiamondClean Smart 9350 a quelques atouts bien à elle : un brossage guidé, des avertissements clairs pour les étapes et, coquetterie, un socle-chargeur en forme de verre.

On aime

Commençons par le détail qui ne change absolument rien au brossage mais qui est tout à fait distinctif : le socle-chargeur de la brosse à dents Sonicare DiamondClean Smart 9350, manufacturée par Philips. Ce socle se branche dans une prise électrique et est fourni avec deux capots interchangeables, dans lesquelles on insère la brosse. Vous avez le choix entre le couvercle transparent et celui en forme de verre. Verre dans lequel on dépose la brosse, qui se recharge du même coup, et qu’on peut utiliser pour se rincer la bouche.

Rien de révolutionnaire, mais quand même bien pensé.

La DiamondClean 9530, appelons-la par son nom résumé, se branche en Bluetooth à votre téléphone et envoie ensuite toutes ses données via l’application Sonicare. C’est ici qu’on retrouve par la suite l’historique de tous les brossages, leur durée, la fréquence par jour et la pression appliquée. L’application tient la comptabilité du nombre de brossages pour vous rappeler de changer la tête. Bonne nouvelle ici, les têtes de recharge ne coûtent pas une fortune, deux pour 32,95 $, ce qui devrait suffire pour environ six mois.

Au milieu de nombreux conseils et vidéos, on peut choisir un guide qui vous suit méticuleusement pendant un brossage. La bouche est divisée en trois parties inférieures et trois supérieures et l’application détecte celle que vous brossez, à l’avant et à l’arrière des dents.

Plus on brosse, plus la partie devient blanche sur l’écran de votre téléphone. Si vous forcez trop, l’appli vous avertit. À la fin, les parties mal nettoyées apparaissent en jaune et l’application vous offre une prolongation de la séance de deux minutes.

Si l’idée de regarder votre téléphone pendant que vous vous brossez les dents vous rebute, ce qui est compréhensible, on peut évidemment utiliser la brosse à dents sans l’appli. Celle-ci s’interrompt toutes les 20 secondes pour vous faire passer à une autre partie de la bouche, divisée en six. L’interruption est nette et on peut difficilement la manquer, contrairement à d’autres marques que nous avons essayées. Et une fois les deux minutes écoulées, impossible de manquer le signal : la brosse à dents s’arrête.

La brosse offre trois réglages d’intensité et quatre modes différents, soit Clean pour le brossage standard quotidien, White+pour éliminer les taches, Deep Clean+pour un « nettoyage en profondeur » et Gum Health pour nettoyer les gencives.

Plutôt que les brosses rotatives d’Oral-B, on a choisi de garder la forme classique des brosses à dents manuelles capables, selon le fabricant, de donner « 62 000 mouvements de brossage ».

Nous ne pouvons régler ici la grande question sur l’efficacité des brosses à dents électriques, comparées entre elles et avec les modèles manuels. Certains professionnels les recommandent chaudement, d’autres sont plus réservés. Chose certaine, un appareil comme la DiamondClean 9350 nous incite à faire ce qui est finalement le plus important : de longs brossages d’au moins deux minutes, sans oublier de dents.

La DiamondClean 9530 est fournie avec un étui de voyage qui contient, bien caché dans sa partie inférieure, un câble USB pour la recharge.

On aime moins

Le socle-chargeur n’affiche aucune information : pas de chronomètre, pas d’heure, pas d’état de l’avancement du brossage.

À 269,99 $, cet appareil n’est pas tout à fait abordable.

On achète ?

Est-ce que l’ajout d’un socle-chargeur en forme de verre et les quelques fonctions utiles intégrées à l’appli justifient l’achat de la DiamondClean 9350 ? Il nous semblerait hasardeux de recommander une brosse à dents se détaillant à un prix tout de même élevé. Chose certaine, cet appareil remplit ses promesses, est bien conçu et son côté logiciel est soigné. Les amateurs de brosses à dents électriques connectées ne seront pas déçus.