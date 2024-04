Vous n’aurez jamais vu un chargeur aussi rigolo que le DAO 150W GaN, avec ses effets lumineux hallucinogènes, ses animations et son contrôle par une appli. Mais il fait un travail très sérieux en chargeant jusqu’à quatre appareils pour un maximum total de 150 watts. Drôle de bête.

On aime

Il n’y a généralement rien de bien excitant à un chargeur. On lui demande de la puissance et de la stabilité, et de la durabilité. Il fallait une entreprise comme Nubia, fabriquant les téléphones pour jeu vidéo REDMAGIC et une flopée d’accessoires, pour mettre un peu de pep dans cette gamme de produits.

Voici donc le chargeur DAO 150W GaN, un nom peu sexy, qui se présente comme une petite boîte de plastique transparent, haute de 11 cm, épaisse de 3,5 cm et d’un poids étonnant de 870 grammes. Quand vous la branchez, directement avec sa prise intégrée dans sa coque ou avec un câble fourni, le tout s’illumine avec des lumières multicolores et un tableau de bord apparaît. Sur ce tableau, on a le choix entre quelques animations maison, comme de gros yeux de chat qui vous regardent, et des photos provenant de votre téléphone qu’on peut téléverser avec l’application Goper.

Toute cette fanfare lumineuse peut heureusement être éteinte en tapotant deux fois sur le sommet du chargeur.

L’aspect sérieux, ce sont les quatre prises, deux de type USB-C, une USB-A et une DC pour ordinateur. Les deux prises USB-C ont une capacité maximale de 100 et 140 watts, l’USB-A de 30 watts et la DC, 150 watts. Si on branche plusieurs appareils, le chargeur équilibrera le courant jusqu’à un maximum combiné de 150 watts.

Le tableau de bord n’est pas là que pour faire joli : on peut y voir la charge demandée pour chaque appareil branché. C’est ici que l’on constate que certains téléphones Android et un ordinateur portable peuvent aller chercher jusqu’à 60 watts, qu’un iPhone ne dépasse pas les 20 watts et que les petits appareils se contentent de moins de 10 watts.

Ces informations se retrouvent également dans l’application Goper. On peut y choisir les animations selon certains « scénarios », plus discrètes la nuit par exemple, et choisir des photos personnelles qui s’afficheront sur le côté du chargeur.

Le DAO 150W GaN est en outre livré avec un câble USB-C et un DC pour ordinateur.

On aime moins

L’idée de fournir un câble pour ordinateur semble intéressante, mais les formes de prises sont si variées qu’il y a peu de chances que votre appareil soit compatible. Il vous faudra vérifier sur le site de Nubia que votre ordinateur fasse partie de la liste.

Le prix de ce chargeur hors norme est assez costaud, 199 $ US sur le site de Nubia.

On achète ?

Entendons-nous, on est ici dans l’exemple parfait de la coquetterie d’ingénieur appliquée à un appareil utile, le chargeur, qui n’a pas besoin de toutes ces fioritures. Son utilité pour sa tâche première est incontestable, et il a tout pour devenir votre station de recharge principale.

Quant à l’intérêt de toutes ses lumières, de son tableau de bord et de son appli, à vous d’en juger.