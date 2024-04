Le casque d’écoute Beats Solo 4 se plie et se glisse dans l’étui le plus compact qu’on ait vu pour un casque d’écoute, une boîte coussinée de la grosseur d’une photo 6 x 4’’.

Le casque d’écoute Beats Solo 4 a de quoi rendre perplexes les critiques. Totalement intégré à l’écosystème Apple, il est remarquable par sa portabilité, son autonomie de 50 heures et la précision du son. Mais cette précision confine à la sécheresse, il n’est pas recommandé dans des environnements bruyants et sa configuration est minimale.

On aime

Il y a quatre ans que Dr Dre, le fabricant des populaires écouteurs Beats acheté par Apple en 2014, n’avait livré une nouvelle version de son casque d’écoute Beats Solo, écoulé à plus de 40 millions d’unités. Ce silence prendra fin le 2 mai avec l’arrivée sur le marché du Beats Solo 4.

Il est tout petit, ce casque d’écoute, avec ses deux écouteurs avec conducteurs de 40 mm, de 6,8 cm de diamètre pesant au total 217 grammes. L’ensemble se plie et se glisse dans l’étui le plus compact qu’on ait vu pour un casque d’écoute, une boîte coussinée de la grosseur d’une photo 6 x 4’’.

Il est discret une fois porté et son design garde les écouteurs bien serrés sur les oreilles. Ce qui permet au Beats Solo 4 d’atténuer assez honnêtement, dans des environnements minimalement bruyants, et de façon passive le bruit ambiant. Ce casque n’a pas de fonction active logicielle, l’« ANC » de son acronyme anglais. On y reviendra.

Pour le son, qui est évidemment l’argument suprême de tout appareil d’écoute, on accorde au Beats Solo 4 une belle précision, qui permet à chaque élément de la musique de se détacher nettement. Ses basses sont chirurgicales, sans grande emphase, mais rendues très fidèlement. La musique classique et le jazz sont bien servis, mais on est loin de l’immersion sonore de modèles plus haut de gamme quand on les teste avec de la musique populaire ou du gros rock. Même constat pour les films et le jeu vidéo : belle précision, dialogues bien audibles mais peu de générosité sonore.

Plus que le son, c’est l’intégration totale à l’écosystème Apple qui est un argument ici. Dès l’allumage, le Beats Solo 4 est détecté par notre iPhone et il apparaît par la suite automatiquement dans tous les appareils iOS. Il est compatible avec la fonction « Dis Siri » qui permet, uniquement par ces deux mots, d’activer l’assistant vocal pour lui demander de monter ou baisser le volume, avancer d’une chanson ou donner l’heure et la température. Vous ne voudrez sûrement pas vous faire remarquer dans la foule en parlant seul ainsi à haute voix, mais la fonction est particulièrement utile pendant une activité physique et, on l’imagine, l’hiver quand les mains sont engoncées dans des gants.

Le Beats Solo 4 est compatible Android, avec une application sur le Google Play Store. Celle-ci n’offre pas de fonctions supplémentaires, uniquement la possibilité de décider si on appuie une ou deux fois pour couper le micro et raccrocher après un appel. Ces fonctions se retrouvent intégrées dans un menu distinct sur un appareil iOS, dans les réglages.

Le principal contrôle de ce casque se passe à gauche, où un gros bouton cliquable permet de prendre les appels, arrêter ou repartir la musique et contrôler le volume. Le résultat est efficace, bien plus qu’avec les boutons tactiles.

L’autonomie de ce casque est impressionnante, plus de 50 heures. Il dispose d’une prise 3,5 mm et on peut y faire jouer directement, avec sa prise USB-C, de la musique sans perte de haute définition sans solliciter la pile.

Les microphones – on ne précise pas leur nombre – sont configurés avec « 7000 heures d’entraînement » pour filtrer le bruit extérieur quand vous parlez au téléphone ou pendant une vidéoconférence. La technologie fonctionne assez bien, votre voix est claire tant que le son ambiant n’est pas trop fort.

On aime moins

Sans ANC, oubliez le Beats Solo 4 dans un métro, au centre-ville aux heures de grande activité ou dans un bureau turbulent : l’annulation passive du bruit a ses limites et le casque n’arrive tout simplement pas à filtrer le son extérieur de façon satisfaisante.

On a été très chiche sur les réglages : pas d’égaliseur, peu de changements de configuration du bouton principal, évidemment pas de contrôle du niveau d’annulation du bruit.

Le bouton d’allumage a un vice : il prend du temps à activer le casque. Si vous le maintenez trop longtemps, votre casque passe en mode pairage Bluetooth, ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises.

On achète ?

Avant de l’essayer en jogging, nous étions plutôt insatisfait du Beats Solo 4. Le son est sec, adapté probablement à un ingénieur de son qui le veut dépouillé mais pas pour le commun des mortels, et les configurations sont minimales.

Les grands avantages de ce casque, ce sont la portabilité et l’autonomie, tout en ayant un accès privilégié à l’écosystème Apple. Les deux premiers arguments concernent également les utilisateurs Android. S’ils correspondent à vos besoins, le Beats Solo 4 est un bon achat. Sinon, vous resterez sur votre faim.