Difficile de se passer du Meater 2 Plus une fois qu’on l’a essayé. Ce thermomètre de cuisson Bluetooth envoie sans faille ses informations à une application mobile, évalue le temps de cuisson et, nouveauté, supporte des températures jusqu’à 1000 degrés Farenheint. Ça sent la note parfaite.

On aime

Nous étions sceptiques l’an dernier quant à la durabilité d’un thermomètre rechargeable, relevant les températures à l’intérieur des aliments et dans le four ou le barbecue jusqu’à 500 degrés Fahrenheit, et envoyant ces informations par Bluetooth à une application mobile. Après quelques dizaines de barbecues avec le Meater Plus première version depuis un an, nous le confirmons : il fonctionne toujours aussi bien. Le signal Bluetooth est fiable, relayé du thermomètre à son étui chargeur qu’on place à proximité et qui amplifie le signal.

Mieux, le nouveau Meater 2 Plus peut maintenant supporter une température ambiante de 1000 degrés Fahrenheit, ou 550 degrés Celsius. Nous n’avions pas un fourneau capable d’atteindre cette température, mais l’avons testé dans un barbecue un peu trop enthousiaste qui peut monter, si on ne le retient pas, à plus de 700 degrés Fahrenheit. Le Meaters 2 Plus n’a pas bronché et a subi cette chaleur. La preuve en image.

CAPTURE D’ÉCRAN

Le thermomètre Meater 2 Plus se place dans un étui en bois dans lequel on insère une pile, qui recharge notre appareil. Quand on le sort, on peut le coupler à notre téléphone par l’intermédiaire de l’application Meater. Le bout du Meater 2 Plus s’insère dans l’aliment, disons une pièce de viande, tandis que sa tête enregistre la température ambiante.

Dans l’application, on choisit ensuite une température cible pour le cœur de l’aliment, soit manuellement, soit en utilisant le guide qui répertorie des centaines de cuissons différentes pour à peu près tous les types de viandes. Par la suite, le Meater 2 Plus prend quelques minutes pour analyser la situation et vous fournit une estimation du temps de cuisson restant. Il l’ajustera au fur et à mesure selon la température ambiante.

Comme le thermomètre est généralement dans un espace métallique clos, un four ou un barbecue, la transmission Bluetooth pourrait s’avérer problématique. Nous croyions il y a un an qu’il fallait rester près du four ou du barbecue avec le téléphone. Erreur, nous a signalé avec justesse une lectrice : l’étui en bois placé à proximité fait un excellent relais, utilisant même le WiFi pour donner une portée impressionnante.

Par la suite, le Meater 2 Plus fournit des notifications à un rythme que l’on choisit : tous les « évènements » de cuisson peuvent être signalés, de l’atteinte de la température cible interne au calcul du temps de cuisson restant, avec avertissements quand l’aliment sera prêt. L’application sonnera vigoureusement quand il sera temps de retirer la viande et vous ordonnera également de la laisser reposer quelques minutes.

Dans nos essais, nous n’avons pratiquement jamais raté une cuisson. Bien sûr, mettre un steak dans un barbecue à 700 degrés Fahrenheit n’est pas l’idéal et il était un peu trop carbonisé en surface à notre goût. Il faut également se méfier des indications pour la cuisson interne : le thermomètre n’enregistre la température qu’à un seul endroit, et on risque d’avoir une viande trop cuite là où la pièce de viande est plus mince. Le Meaters 2 Plus ne remplace pas l’expérience et le jugement du cuisinier.

À l’épreuve de l’eau, le Meater 2 Plus peut également être plongé dans une friteuse et mis au lave-vaisselle. Quant à l’utilité d’atteindre une température ambiante de 1000 degrés Fahrenheit, elle peut être discutable. Disons qu’on peut ainsi saisir une pièce de viande ou des légumes sur de courtes périodes, ou être prévenu si les flammes sont trop intenses dans un barbecue. On ne peut utiliser le Meater 2 Plus pour cuire une pizza, qui pourrait réclamer des températures à ces niveaux : la pointe de la sonde qui plonge dans les aliments ne peut aller au-delà de 221 degrés Fahrenheit, et la pâte est trop mince pour protéger adéquatement cette partie de notre thermomètre.

On aime moins

Si on ne la musèle pas, l’application mobile a tendance à sonner à tout bout de champ. Nous n’avons gardé ses notifications que pour l’avertissement de fin de cuisson, et c’est suffisant.

À 179,95 $, c’est un joujou assez coûteux.

On achète ?

On peut avoir une petite gêne bien compréhensible à acheter un thermomètre à cuisson à ce prix, alors que des modèles mécaniques se vendent moins de 5 $ et que certains modèles à affichage numérique avec sonde filaire sont disponibles pour quelques dizaines de dollars. Mais le Meater 2 Plus est nettement supérieur, offre bien plus d’informations et nous a démontré en un an une durabilité à toute épreuve.

L’achat, si on est prêt à mettre le prix, en vaut la peine, pas de doute en ce qui nous concerne.