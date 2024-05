Meater 2 Plus Capable d’en prendre, de la chaleur

Difficile de se passer du Meater 2 Plus une fois qu’on l’a essayé. Ce thermomètre de cuisson Bluetooth envoie sans faille ses informations à une application mobile, évalue le temps de cuisson et, nouveauté, supporte des températures jusqu’à 1000 degrés Farenheint. Ça sent la note parfaite.