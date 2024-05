Le studio d’Ubisoft à Québec n’est peut-être pas aussi gros que son frère à Montréal.

Curtis Ng La Presse Canadienne

Fondé il y a 27 ans, Ubisoft Montréal, avec ses 4000 employés, est le plus grand studio de jeux vidéo au monde, rappelle Nathalie Bouchard, directrice générale d’Ubisoft Québec. Fondé en 2005, le petit frère de Québec compte environ 600 employés.

Mais le studio de Québec prend les devants dans la conception du prochain opus de la longue série Assassin’s Creed, dont la majeure partie avait été réalisée par Ubisoft Montréal.

Mme Bouchard souligne qu’il s’agit là d’une belle occasion pour l’équipe de Québec de diriger un projet.

L’équipe de Québec a pris le relais d’Assassin’s Creed Syndicate de 2015 et d’Assassin’s Creed Odyssey de 2018, et développé le jeu d’action-aventure Immortals Fenyx Rising, sorti en 2020.

Mme Bouchard souligne que les studios d’Ubisoft peuvent alterner entre rôle de meneur et de collaborateur sur des projets.

« C’est très motivant et ça permet de développer les compétences, le talent de l’équipe », explique la directrice générale.

Révélé cette semaine sous le nom d’Assassin’s Creed Shadows, le plus récent jeu de la série historique d’action-aventure emmène les joueurs dans le Japon féodal, un décor réclamé depuis longtemps par les amateurs.

« Lorsque nous démarrons un jeu Assassin’s Creed, nous avons beaucoup d’idées sur les décors possibles, mais beaucoup de personnes contribuent au choix d’un décor. Ce n’est pas seulement le studio qui le décide », explique Charles Benoit, directeur du nouveau jeu.

Il souligne que les concepteurs ont examiné les données sur ce que voulaient les joueurs, leurs propres préférences et aussi ce qu’ils voulaient faire à l’avenir. « Et puis, pour nous, c’était comme s’il était temps d’aller au Japon, c’était quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps. »

La furtivité

Le précédent opus de la franchise, Assassin’s Creed Mirage, marquait un retour de l’accent mis sur la « furtivité », et le nom du prochain jeu suggère la poursuite de cet engagement. Avec Shadows, il y a eu un effort pour « moderniser l’expérience furtive », dit M. Benoit : « la perception de l’ennemi est plus dynamique que jamais ».

« Maintenant, nous prenons en compte l’ombre et la lumière. C’est la première fois dans la franchise. De plus, la météo dynamique a un impact sur la façon dont [les ennemis] vous perçoivent […] De fortes pluies peuvent obstruer leur vision. »

Le jeu mettra en vedette deux protagonistes : le samouraï Yasuke et Naoe, une femme shinobi ou ninja.

« Si l’on pense au Japon féodal, on a tout de suite en tête cette image de grands châteaux, de samouraïs et de ninjas, souligne M. Benoit. Nous voulions donc reprendre le shinobi et le samouraï parce qu’ils sont si intéressants. »

La franchise a pour tradition de faire interagir les joueurs avec des versions réécrites de personnages célèbres. Mais cette fois-ci, l’un des personnages est véritablement tiré de l’histoire nippone : Yasuke était un étranger recruté comme guerrier par Oda Nobunaga, un puissant daimyo ou seigneur féodal du XVIe siècle, explique Charles Benoit.

« Ce qui est génial avec ce personnage, c’est qu’on peut découvrir le Japon à travers ses yeux, ceux d’un étranger, et la plupart des joueurs découvrent le Japon en même temps. Nous avons donc senti que c’était une belle opportunité pour nous », dit-il.

Les personnages de Yasuke et Naoe auront des histoires qui finiront par s’entremêler, explique le directeur de jeu, et les joueurs auront la possibilité d’alterner entre lui et elle au fur et à mesure de la progression du jeu.

« Cela semble nouveau en termes de style de jeu car les deux personnages se jouent différemment. Ils ont des animations de parkour différentes, le monde les perçoit différemment, ils ont des histoires différentes, dit-il. C’est une sensation de fraîcheur lorsque vous passez de l’un à l’autre. »

Une autre raison est qu’il s’agit du premier Assassin’s Creed conçu pour les consoles de nouvelles générations, explique M. Benoit, faisant référence à la PlayStation 5 et aux Xbox Series X et S.

Cette mise à niveau technologique s’accompagne d’améliorations telles qu’un décor qui semble plus vivant, avec un cycle complet de saisons, explique le directeur de jeu. « Nous croyons qu’il y a beaucoup d’éléments qui font de ce jeu une sorte de nouveau départ pour la franchise. »

Assassin’s Creed Shadows devrait sortir le 15 novembre.