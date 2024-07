Les quatre caméras de suivi oculaire et les six caméras de suivi extérieur de l’Apple Vision Pro font de toute évidence un travail remarquable et rendent la navigation très intuitive.

Un an après l’annonce officielle d’Apple, quelques jours après son arrivée au Canada, notre journaliste Karim Benessaieh a enfin pu essayer pendant 45 minutes le casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Un bijou de technologie, pour son coût et ses capacités remarquables, mais qui n’a pas complètement eu raison de son scepticisme à l’égard de la réalité virtuelle. Sauf sur un aspect inattendu et émouvant.

Les préparatifs

La préparation au port de l’Apple Vision Pro, c’est du sérieux. Dès mon arrivée à l’Apple Store de la rue Sainte-Catherine, où une demi-douzaine de casques sont offerts en démonstration, un employé prend les mesures de mes lunettes. Un adaptateur optique appelé insert est généré. L’acheter coûterait 199 $.

PHOTO CAROLINE CHIA, ARCHIVES REUTERS Dans une demi-douzaine de pays à l’extérieur des États-Unis où l’Apple Vision Pro est maintenant offert (ici à Singapour), les boutiques Apple Store offrent aux personnes intéressées des séances d’essai gratuites avant l’achat de ce coûteux appareil.

Un sympathique « spécialiste », c’est le nom qu’on donne à ces employés, me transmet les consignes de base : tout le contrôle passe par les yeux, deux doigts pour chaque main et la voix. Aucune manette.

Il estime qu’une centaine de clients se succèdent chaque jour pour essayer l’Apple Vision Pro, offert au Canada depuis le 12 juillet. Sont-ils nombreux à l’acheter ? En quatre jours, notre « spécialiste » avoue en avoir vendu deux. Ce qui est très peu, mais au prix de vente de ce casque, 4999 $, son salaire est rentabilisé.

Dans le monde d’Apple

Le casque Vision Pro est un peu plus léger que ses compétiteurs : entre 600 et 650 g, contre 722 g par exemple pour un Meta Quest Pro. Et ne l’appelez pas « casque de réalité virtuelle » : pour Apple, il s’agit d’« informatique spatiale ». En fait, il s’agit de réalité mixte, où des informations sont ajoutées à des images de l’environnement captées par ses deux caméras principales HD.

On voit effectivement très nettement son environnement, bien mieux qu’avec un PSVR2 ou un Oculus Rift. Pour terminer la configuration, on doit fixer successivement de gros points colorés placés en cercle. Chacun, quand on le regarde, se démarque. En pinçant avec l’index et le pouce, on le sélectionne, comme le bouton clic d’une souris. La main n’a pas besoin d’être placée devant soi, il suffit de la laisser sur la table.

PHOTO JULIEN DE ROSA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE En pinçant l’air avec l’index et le pouce tout en fixant un point du regard, on sélectionne les éléments du menu de l’Apple Vision Pro.

Et ça fonctionne rondement, les méthodes de navigation sont étonnamment intuitives et peu nombreuses. En quelques gestes, on peut sélectionner, zoomer ou dézoomer, balayer l’écran ou même taper sur un clavier virtuel. En 45 minutes, j’ai réussi 9 fois sur 10 la commande appropriée. L’exploit est notable : je n’avais jamais testé une telle précision sur un autre casque. Les quatre caméras de suivi oculaire et les six caméras de suivi extérieur font de toute évidence un travail remarquable.

Les applications

En allant sur l’écran d’accueil, encore une fois en fixant un menu et en tapotant deux doigts ensemble, on peut accéder à l’ensemble des logiciels habituels, navigateur web, appli de courriels, notes, réglages. La fenêtre d’accueil peut flotter dans votre environnement réel, ou vous pouvez choisir une vue « immersive » dans laquelle vous aurez l’impression d’être dans un paysage de rêve.

IMAGE FOURNIE PAR APPLE La fenêtre d’accueil peut flotter dans votre environnement réel, ou vous pouvez choisir une vue « immersive » dans laquelle vous aurez l’impression d’être dans un paysage de rêve.

Encore une fois, la navigation indique un système tout à fait au point, où le curseur de la souris serait remplacé par votre regard et deux doigts de la main. Bon, écrire avec ce clavier virtuel, où il faut regarder chaque touche ou la toucher du doigt, n’est assurément pas la méthode la plus rapide, mais elle est fonctionnelle.

Le choix est déjà satisfaisant, avec 2000 applis dans l’App Store configurées pour le Vision Pro, et 1,5 million d’applis compatibles. Apple, et c’est probablement sa grande force, est un puissant aimant pour les développeurs du monde entier qui ne se font pas prier pour créer du contenu pour ses plateformes.

Les expériences

« Vous ne verrez plus jamais les photos panoramiques de la même manière », me promet mon spécialiste. Et, effectivement, la première expérience est saisissante et consiste à plonger dans une photo panoramique « spatiale 3D », un beau paysage où des montagnes en arrière-plan surplombent une étendue d’eau. On tourne la tête et on voit de nouveaux détails sur les côtés. Tout est en relief, d’un réalisme troublant.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Un exemple de photo panoramique 3D, où on plonge littéralement dans un paysage

En fouillant dans la banque de photos, on fait afficher un joli cliché 3D d’une famille avec des enfants jouant en cercle. On a l’impression d’y être et qu’on pourrait les toucher.

Mais c’est avec la vidéo 3D qu’on a l’expérience la plus troublante : ici, un enfant souffle sur les bougies d’un gâteau d’anniversaire devant nos yeux.

IMAGE FOURNIE PAR APPLE

Ces photos et vidéos peuvent être créées directement avec l’Apple Vision Pro, ou avec tout iPhone compatible – le 15 Pro pour l’instant. Si la réalité virtuelle est souvent synonyme d’amusement, parfois impressionnant, mais pas très utile, on a ici une application qui me semble réellement prometteuse : faire vivre à ses proches ses souvenirs, de vacances ou d’évènements importants, comme s’ils y étaient.

Le bilan

Il s’agit, sans l’ombre d’un doute, de l’expérience de réalité virtuelle la plus accomplie que j’ai testée depuis près d’une décennie. Aucun casque, qu’il soit conçu par HTC, Oculus devenu Meta, Google, Sony ou Samsung, ne s’approche même de la qualité d’image et de l’interface très intuitive de l’Apple Vision Pro.

Il n’y a pas de secret : ce casque est bardé de capteurs, processeurs, micros et caméras, unis par une interface logicielle bien peaufinée, le tout expliquant en bonne partie son coût astronomique de 4999 $.

À ce prix, il n’y a même pas de discussion possible : Apple ne s’adresse pas à la plupart des consommateurs. On vise plutôt quelques pionniers empressés aux poches profondes, ou des entreprises qui veulent tirer profit de ce nouvel appareil.

Cela dit, malgré tout le savoir-faire d’Apple, le Vision Pro est plombé par le même handicap que tous les autres modèles : le porter, c’est se couper de son environnement et avoir l’air étrange. Pour quelques minutes, le temps de regarder quelques photos et vidéos de famille, c’est tolérable. Mais regarder un film de deux heures, jouer longuement à un jeu vidéo ou travailler coiffé de ce casque ? Pas pour moi.