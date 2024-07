Sur son site internet, CrowdStrike soutient avoir « redéfini la sécurité » grâce à une plateforme infonuagique baptisée Falcon qui « sécurise les éléments les plus risqués » des systèmes informatiques des entreprises.

CrowdStrike est une entreprise de cybersécurité texane qui développe des produits et des services pour contrer les brèches et les cyberattaques. Cofondée en 2011 par son actuel PDG, Georges Kurtz, la firme offre des solutions particulièrement prisées par les compagnies aériennes, les aéroports, mais aussi les gestionnaires d’hôpitaux et les grands détaillants.

L’Université de Denver qui utilise ses solutions les décrit comme des logiciels antivirus qui, une fois installés, recherchent « activement les menaces […] sans avoir à exécuter manuellement des analyses antivirus ».

Au fil des ans, la firme a aussi participé à nombre d’enquêtes pour faire la lumière sur des incidents informatiques majeurs. C’est d’ailleurs CrowdStrike qui, en 2016, a répondu à l’attaque informatique contre le Comité national démocrate (CND). La firme a analysé l’intrusion avant de repousser les pirates informatiques. Ce processus « a duré deux à trois jours », lit-on sur son site internet.

Sur le réseau X, le PDG de firme a tenu à souligner qu’il ne s’agissait pas d’un incident de sécurité ou d’une cyberattaque. La capitalisation boursière de CrowdStrike atteint 83 milliards de dollars américains. À l’ouverture des marchés boursiers ce matin, l’action de l’entreprise chutait de près de 15 %.