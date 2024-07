Quelques bits de l’actualité numérique de la semaine

Quiz

Question

Quel grand fabricant, dans une déclaration passée quelque peu inaperçue, a reconnu avoir perdu « la guerre des consoles » que se livrent depuis 2001 Sony, Microsoft et Nintendo ?

Réponse

Microsoft, dans un document judiciaire soumis lors des audiences de la Federal Trade Commission aux États-Unis en juin 2023, a écrit que « la Xbox a perdu la guerre des consoles et ses rivaux sont en position de continuer de dominer ». C’est le site Kotaku qui a relevé l’aveu.

Enfin l’Été

IMAGE FOURNIE PAR IMPOSSIBLE Hymne à Montréal et à la lenteur, le jeu Été, du studio indépendant Impossible, est enfin offert depuis mardi sur Steam.

Hymne à Montréal et à la lenteur, le jeu tant attendu Été, du studio indépendant Impossible, est enfin offert depuis mardi sur Steam. On y personnifie un peintre en visite qui colorie la métropole, découvre ses nouveaux sujets de toile et utilise son talent pour gagner sa croûte, répondre aux commandes et se lier d’amitié. « Relaxant, sans violence, ni pression, ni échec possible », précise la fiche de présentation de ce jeu qui comporte une version en français québécois. Le graphisme est onirique et les commandes, bien pensées, bien qu’il nous ait fallu un petit quart d’heure pour les maîtriser.

Audio en français

GRAPHIQUE FOURNI PAR SPOTIFY Parmi les cinq livres audio les plus écoutés au Québec sur Spotify, on retrouve trois titres québécois, dont deux de Patrick Senécal, Aliss et Hell.com.

Si la musique québécoise peine à trouver ses auditeurs sur Spotify, il semble en aller tout autrement des livres audio. Depuis avril dernier, alors que la plateforme suédoise de streaming offre l’écoute gratuite de livres numériques à ses abonnés « premium », l’écoute de titres en français au Canada a augmenté de 2461 %, indique l’entreprise. Parmi les cinq livres audio les plus écoutés au Québec, on retrouve trois titres québécois, dont deux de Patrick Senécal, Aliss et Hell.com. Ce qui démontre « l’affection particulière des Québécois pour les auteurs d’ici, dans leur langue », estime Spotify.

Fraude nigériane visée

PHOTO TEMILADE ADELAJA, REUTERS Un gigantesque coup de filet annoncé par Interpol la semaine dernière visant un réseau dirigé par des Nigérians a mené à 300 interpellations et au blocage de 720 comptes bancaires.

Les fameux courriels de princes ou d’héritiers nigérians vous demandant de l’aide pour encaisser leur héritage ont beau faire sourire, ils sont la partie visible d’organisations criminelles passées de la fraude en ligne à « la traite d’êtres humains, au trafic de drogue et à des crimes violents ». C’est ce qu’on apprend dans la foulée d’un gigantesque coup de filet annoncé par Interpol la semaine dernière visant un réseau dirigé par dees Nigérians, et qui a mené à 300 interpellations et au blocage de 720 comptes bancaires. On visait notamment une organisation appelé Black Axe (« Hache noire »), décrite comme « une menace majeure pour la sécurité internationale ».

Créativité, mais uniformité

PHOTO JACKIE MOLLOY, THE NEW YORK TIMES Selon une étude scientifique publiée dans la revue Science Advances le 12 juillet dernier, les sujets qui ont pu utiliser une IA recevaient en moyenne une évaluation 9 % plus élevée au chapitre de la nouveauté. Le hic, c’est que leurs écrits se ressemblaient beaucoup.

L’intelligence artificielle (IA) générative améliore la créativité individuelle, mais a une fâcheuse tendance à uniformiser la génération d’œuvres. C’est le principal constat d’une étude scientifique publiée dans la revue Science Advances le 12 juillet dernier, qui a requis la participation de 293 sujets dont les œuvres écrites ont été évaluées par 600 pairs. Ceux qui ont pu utiliser une IA recevaient en moyenne une évaluation 9 % plus élevée au chapitre de la nouveauté. Le hic, c’est que leurs écrits se ressemblaient beaucoup. « Avec l’IA générative, les écrivains sont individuellement mieux lotis, mais collectivement, le contenu romanesque produit est plus restreint », concluent les chercheurs.

