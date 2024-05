Vous avez de la difficulté à entendre vos séries préférées ou votre professeur à l’avant de la classe ? Un appareil de la taille du petit doigt, le HeartLink, peut vous rendre de fiers services en relayant le son par Bluetooth. Avec une qualité disons minimale et quelques commandes un peu mêlantes.

On aime

Dans son utilisation la plus simple, le HeartLink est un petit microphone Bluetooth rechargeable, avec une autonomie de 6 h ou 120 h en attente, que l’on place près d’une source de son. Ce sera par exemple un téléviseur, un orateur dans une salle, tout interlocuteur à moins de 10 mètres. On allume le HeartLink, on le couple en Bluetooth avec des écouteurs (non fournis) et on entend alors, transmise et amplifiée, la source sonore.

Vous pouvez écouter la télévision sans avoir à monter le son à en faire hurler les voisins et le reste de la famille, ou entendre votre prof murmurer à l’autre bout de la classe. Il s’agit d’un appareil conçu pour les personnes souffrant de déficience auditive à divers degrés, offert à un prix qui se veut abordable.

Dans nos tests, la connexion Bluetooth s’est avérée simple à effectuer et stable. Tout le son dans la pièce, de la télévision aux pas sur le plancher, était amplifié jusqu’à parvenir clairement à nos oreilles. Une épinglette au dos du HeartLink permet de l’accrocher. Pour l’exercice, Jabees nous a par ailleurs fait parvenir des écouteurs à conduction osseuse, une technologie tout à fait étonnante où le son résonne dans les os de votre crâne plutôt que directement dans vos oreilles.

On ajoute à ces écouteurs des bouchons pour ne pas entendre en double les sources sonores. N’ayant pas de déficience auditive significative, nous y avons eu recours mais ils n’atténuaient pas suffisamment le son en direct. Par contre, avec un casque d’écoute Sony doté de la fonction d’annulation du bruit ambiant, le résultat était satisfaisant.

Même si le téléviseur était à un niveau très bas, presque inaudible en direct, nous parvenions à entendre les dialogues et les sons des émissions. La qualité sonore était honnête, sans plus. On y reviendra mais le HeartLink n’est clairement pas un appareil pour tous.

Ce petit microphone a d’autres atouts. Il dispose d’abord d’une entrée auxiliaire, qui permet de le brancher directement dans la sortie RCA d’un appareil. C’est la meilleure solution pour obtenir un meilleur son sans les parasites de tous les bruits environnants. On peut enfin en faire un récepteur-transmetteur en branchant dans cette entrée auxiliaire des écouteurs avec micro.

Nous avons fait l’essai avec un partenaire, ce système est fonctionnel quoique son utilité ne nous apparaît pas évidente. Deux personnes, une avec ses écouteurs branchés en mode filaire et l’autre en Bluetooth, peuvent se parler jusqu’à 10 mètres de distance. Les deux paires d’écouteurs doivent bien sûr être dotées d’un micro intégré.

On aime moins

Le son transmis par ce micro ne peut vraiment pas être qualifié de haute fidélité et ce n’est d’ailleurs pas son but. Nous l’avons trouvé plutôt « cacanne » et il avait tendance à amplifier tous les bruits de l’environnement, du téléviseur à la musique déployée par nos jeunes dans leur chambre.

Le branchement par RCA dans le téléviseur corrige ce problème, mais cette sortie audio se fait rare dans les modèles d’aujourd’hui.

Les deux interrupteurs sur le HeartLink, un pour l’alimentation et l’autre pour passer du micro-interne à une source externe, sont semblables. La plupart du temps, nous avons éteint l’appareil en voulant changer de source. Bref, mêlant.

Comme il n’y a pas d’appli associée au HeartLink, ce qui peut être un avantage pour la simplicité d’utilisation, on ne connaît pas l’état de sa charge ou de sa connexion. Il faut se fier à des diodes qui clignotent de différentes couleurs pour savoir s’il est en mode couplage, si sa pile est faible ou s’il retransmet à partir de son microphone interne.

On achète ?

Le HeartLink peut de toute évidence être bien utile au quotidien qui voudrait un système simple pour pallier des déficiences auditives. On le place près de la source sonore, on l’allume, on met les écouteurs et le tour est joué.

On peut douter de son utilité si le téléviseur permet déjà de connecter des écouteurs Bluetooth tout en diffusant sur ses propres haut-parleurs. Notons que des applications pour iPhone et Android font déjà ce que le HeartLink propose, en diffusant sur des écouteurs ce que le téléphone entend.