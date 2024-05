Le routeur portable Aircove Go facilite à l’extrême l’utilisation d’un réseau privé virtuel (RPV) : il suffit d’y connecter un appareil, par WiFi ou Ethernet, pour faire croire aux serveurs que vous êtes dans un des 105 pays offerts. La configuration initiale demande tout de même un peu de patience et on est limité à un seul fournisseur.

On aime

Le fournisseur de réseau privé virtuel (VPN de son sigle anglais) ExpressVPN a eu une belle idée : mettre sur le marché un routeur dont la fonction RPV est intégrée dès le départ. Bien sûr, tout utilisateur un peu aguerri peut faire de même avec son routeur, s’il est compatible. Avec l’Aircove Go, on n’a pas à se poser la question ni à jouer dans les préférences de son routeur : on l’installe, on configure son compte ExpressVPN et on entre directement dans les menus pour choisir le serveur qui sera notre couverture à l’étranger.

Par la suite, il suffit de se connecter au réseau WiFi fourni par l’Aircove Go, ou de s’y brancher par un de ses trois ports Ethernet, pour que notre appareil soit protégé par un RPV. Ordinateur, téléphone, tablette, téléviseur, tout appareil peut dès lors être totalement anonyme.

Notre téléviseur branché sur le réseau WiFi de l’Aircove Go a ainsi eu droit aux menus italien et allemand de Netflix. Notre ordinateur faisait croire aux sites visités que nous étions en Algérie ou au Liban. Et la confidentialité est totalement préservée, comme nous le confirme le site DNS leak : de l’appareil au service sur l’internet, tout le parcours est crypté et nulle part notre fournisseur internet québécois n’apparaît.

La vitesse fournie, en moyenne de 130 Mb/s, n’est pas optimale, mais suffisante pour la plupart des besoins. Notons qu’on retrouve presque une pleine vitesse quand on désactive le RPV sur l’Aircove Go, soit 710 Mb/s dans notre cas, alors que notre routeur habituel nous donne 920 Mb/s, la limite de notre fournisseur.

Facile avec un tel routeur de déjouer tous les traqueurs internet et de profiter, si c’est votre but, de l’anonymat d’un RPV. Quand on se connecte au routeur Aircove Go, on a par ailleurs accès à une fenêtre de configuration sur un navigateur qui permet de grouper les appareils et de les associer à un serveur RPV différent. Le téléviseur peut ainsi faire croire qu’on est en Corée, l’ordinateur au Mexique et le téléphone au Japon, par exemple. Chaque membre de la famille ou chaque colocataire peut ainsi choisir sa configuration.

Ce petit routeur peut se brancher directement à votre modem ou, comme nous l’avons fait, à un des ports du routeur déjà installé. On peut également le connecter à un réseau WiFi existant. Votre ancien réseau demeure ainsi disponible et c’est à vous de choisir, en sélectionnant le réseau WiFi émis par l’Aircove Go, si vous voulez activer le VPN.

Dans un hôtel, par exemple, l’Aircove Go pourra redistribuer à plusieurs de vos appareils le signal internet, mais seul ce petit routeur sera considéré comme un « client ». Une kyrielle d’outils de protection sont offerts, notamment un contrôle parental pour interdire certains sites, un bloqueur de publicité et une « Kill Switch » qui interrompt le trafic internet si la connexion RPV est interrompue.

On aime moins

Ce petit routeur n’est pas conçu pour remplacer un vrai routeur domestique puissant gérant une cinquantaine d’appareils. Il peut monter jusqu’à 600 Mb/s pour ses fréquences 2,4 GHz et 1,2 Gb/s sur les 5 GHz et couvrir 70 mètres carrés, avec un honnête processeur Quad-Core de 1,2 GHz et 512 Mo de RAM. On ne mentionne pas le nombre d’appareils qui peuvent s’y connecter, mais on est loin des caractéristiques techniques des routeurs haut de gamme. Il est stable, toutefois, et n’a pas flanché en trois semaines de tests.

Il y a un petit défaut inhérent à l’utilisation d’un RPV : vous perdez la connexion avec les autres appareils branchés à votre réseau local. Concrètement, si vous avez par exemple un disque dur NAS, vous ne pourrez y accéder pendant que vous êtes connecté au RPV.

À 12,95 $ US par mois, ou 80 $ US par année, le service RPV d’ExpressVPN n’est pas le plus économique.

On achète ?

Tout ce que fait l’Aircove Go pourrait être reproduit par un utilisateur à l’aise avec les RPV. On pourrait installer les pilotes et applications soi-même sur son routeur ou ses appareils, et cet achat devient alors inutile.

Le charme de l’Aircove Go est de rendre cette mécanique accessible à tous et de simplifier à l’extrême la connexion. Après l’installation, on choisit son réseau WiFi ou son port Ethernet et c’est tout. Une belle idée, si vous avez besoin d’un RPV et que votre routeur n’est pas compatible, ou si vous vous déplacez et souhaitez que vos données restent confidentielles.