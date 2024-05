Il n’y a pas que le garage ou la cour qui ont besoin d’un bon ménage du printemps. Vos appareils, particulièrement les ordinateurs, les téléphones et plus globalement votre réseau internet, méritent de temps en temps quelques soins pour retrouver leur rapidité. Voici neuf conseils, trois pour chaque département, récoltés auprès de connaisseurs.

L’ordinateur

Logiciels

Au fil du temps, de nombreux logiciels gourmands en ressources et s’activant dès le démarrage viennent ralentir votre ordinateur. Il faut d’abord les repérer, avec le Moniteur d’activité dans un Mac et le Gestionnaire de tâches sur Windows, et les éliminer s’ils sont inutiles. Si votre ordinateur prend un temps fou au démarrage pour être prêt à travailler, vous avez probablement trop de logiciels qui s’activent dès l’ouverture d’une session. Vous trouverez la liste dans le menu Ouverture, dans les réglages système d’un Mac, et dans l’onglet « Applis de démarrage » toujours dans le Gestionnaire de tâches sur Windows 11.

Optimiser

Il existe de nombreux logiciels sur le marché dont la vocation est de rendre votre ordinateur plus performant. Directeur de la recherche en cybersécurité chez GoSecure, Olivier Bilodeau en recommande un en particulier : Advanced SystemCare, pour Windows. Nous utilisons depuis longtemps CCleaner, qui fait un travail honnête de repérage des logiciels gourmands et de nettoyage du registre. « Attention, par contre, ces logiciels vont souvent tenter de vendre leur version Pro, précise M. Bilodeau. Il faut résister à la tentation et effacer le logiciel une fois les performances optimisées. » Pour un Mac, le choix est beaucoup plus restreint et l’option est même controversée, macOS supportant mal l’intervention de logiciels tiers.

Mécanique

Si vous ne l’avez pas déjà fait, et si le bricolage ne vous fait pas peur, il y a une intervention mécanique qui peut rendre votre ordinateur plus performant : changer son disque dur. La différence est énorme entre un bon vieux HDD mécanique, dont la vitesse de transfert dépasse rarement les 160 Mo/s, et les disques SSD SATA, trois fois plus rapides. « Un SSD plus rapide que celui qu’on a peut toujours être bon, indique Nicolas Cadilhac, entrepreneur et développeur d’applications. Dans tous les cas, il faudra donc faire un clonage de l’ancien vers le nouveau. » On peut aussi profiter de l’occasion pour réinstaller complètement son système d’exploitation.

Les téléphones

Nettoyage

Le principal ennemi de la performance dans un téléphone est l’accumulation d’applis. « Sur Android, il faut effacer les applications qui ne sont plus utilisées, indique Olivier Bilodeau. Contrairement à un PC, même si on réinitialise un appareil mobile, les applications sont souvent réinstallées par l’entremise du profil dans le nuage. Et effacer les applications va les empêcher de s’exécuter en arrière-plan, rendant l’appareil plus rapide. » Ces petits ordinateurs vont également être ralentis par des disques durs trop pleins, surtout si l’accumulation de photos, vidéos et fichiers ne laisse pas d’espace libre aux fichiers système.

Réinitialisation

Si votre téléphone, malgré un premier ménage, demeure désespérément lent, songez à une réinitialisation complète, aux réglages d’usine, après avoir évidemment créé une copie de sauvegarde des fichiers importants. On peut gagner du temps à la réinstallation en utilisant une sauvegarde du système, stockée sur votre disque Google ou sur iCloud. Le piège ici, c’est de reprendre toutes les applications et le contenu qui alourdissaient votre téléphone. Il peut être plus judicieux de repartir à zéro et de réinstaller les applis à la pièce, tout en conservant ses documents dans un dossier infonuagique.

Temps de changer

À la différence d’un ordinateur, il est pratiquement impossible d’améliorer son téléphone par des composants comme le disque dur ou la mémoire vive. Il existe cependant une pièce dont le remplacement peut faire une différence : la pile. Nous l’avons testé avec un iPhone qui a ainsi connu une deuxième jeunesse. Réparer ou remplacer des pièces défectueuses comme l’écran ou la caméra peut également avoir un impact positif sur la performance. Mais ces appareils se prêtent mal à l’acharnement technologique, estime M. Bilodeau : « Si l’appareil est vieux de plus de cinq ans et que les conseils ci-dessus ont été suivis sans succès, il est temps de changer. »

Le réseau internet

Position

Placer son routeur à un bon endroit est un des conseils de base, peut-être le plus efficace, mais en même temps le plus souvent ignoré. On a tendance à le cacher derrière un meuble ou à l’isoler dans une pièce fermée. Erreur. TP-Link, fabricant de nombreux routeurs fiables que nous avons testés au cours des années, y va de trois recommandations principales, tests à l’appui :

placez le routeur, dégagé dans une pièce centrale, à au moins 45 cm du plancher ;

évitez la proximité d’appareils électroménagers puissants ;

trouvez un endroit suffisamment aéré et froid. L’exposition au soleil, particulièrement, est à proscrire.

Équipement

Peu de consommateurs sont prêts à payer un peu plus pour un routeur. Nos tests indiquent pourtant clairement que la vitesse de transfert, la latence et la capacité de gestion de nombreux appareils varient énormément d’un routeur à l’autre. La plupart des routeurs fournis par les entreprises de télécommunications – il y a quelques rares exceptions – se classent dans le milieu de gamme : suffisants pour des utilisateurs de base, rapidement dépassés lorsque les besoins augmentent. Évitez, règle générale, les routeurs de moins de 100 $. Deux recommandations : l’ASUS AX2700 (RT-AX68U), nommé « meilleur rapport qualité-prix » par Protégez-vous, et la gamme Deco de TP-Link.

Réseau

Si votre WiFi est trop faible pour se rendre partout dans la maison, optez pour la technologie du « réseau maillé ». Il s’agit de plusieurs routeurs qui utilisent une bande de fréquence attitrée pour communiquer entre eux et relayer le signal sans fil. Cette technologie est plus efficace et stable que l’ajout de répéteurs, qui « offre rarement de réels gains », estime Jacques Bourdeau, ingénieur en sécurité de l’information. « Le répéteur lui-même ne pourra que partager le signal qu’il aura malgré ce qu’affichera son client », précise-t-il. Autre secret : un appareil défectueux ou mal configuré, un vieux téléphone par exemple, peut nuire à la qualité du réseau en sollicitant excessivement le pauvre routeur. Débranchez-le.