Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle nouvelle méthode publicitaire YouTube a-t-il récemment expérimentée avec succès ?

Réponse

Des publicités diffusées même lorsque les utilisateurs mettent les vidéos sur pause. Lors d’une téléconférence sur les résultats de Google le 25 avril dernier, le vice-président Philipp Schindler a précisé qu’on avait mené ce projet pilote sur des téléviseurs connectés, suscitant un « fort intérêt » des publicitaires.

Magasinage virtuel

CAPTURE D’ÉCRAN Pour les utilisateurs américains, la section « Walmart découvert » sur Roblox permet d’acheter réellement des produits.

Walmart, qui offrait déjà sur Roblox un monde virtuel appelé « Walmart découvert », a poussé la formule un peu plus loin aux États-Unis. On peut y parcourir une demi-douzaine de rayons, notamment les sports et les articles pour animaux, sous la forme d’un jeu où il faut éviter les pièges, et mettre dans son panier virtuel quelques articles si on dispose des Roblox nécessaires. Mais on pourra aussi les commander dans la vraie vie, avec des dollars réels, dans une boutique appelée Intelligent Retail Lab (IRL), a découvert le site Digiday. L’expérience, assure-t-on, est réservée aux Américains de plus de 13 ans.

Lisez l’article de Digiday (en anglais)

Compromis sonores

PHOTO FOURNIE PAR DR DRE Le casque d’écoute Beats Solo 4 est remarquable par sa portabilité, son autonomie de 50 heures, mais le son manque singulièrement d’attrait.

Le casque d’écoute Beats Solo 4, le premier de cette gamme en quatre ans, a de quoi rendre perplexes les critiques. Totalement intégré à l’écosystème Apple, il est remarquable par sa portabilité, son autonomie de 50 heures et la précision du son. Mais cette précision confine à la sécheresse. Il n’est pas recommandé dans des environnements bruyants puisqu’il n’a pas d’annulation active du bruit ambiant et sa configuration est minimale. On retient ses points forts, comme sa capacité à répondre à « Dis Siri » pendant une activité physique, sa légèreté et sa pile endurante, mais on reste sur notre faim pour la qualité sonore et les réglages.

Lisez notre critique intégrale

TikTok décodé

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des chercheurs universitaires ont tenté de décoder l’algorithme de TikTok en étudiant le comportement de 347 abonnés.

Les algorithmes utilisés par des réseaux sociaux sont d’une efficacité redoutable, on s’en doute, mais comment le prouver ? Une équipe de cinq scientifiques, dirigée par la professeure associée à l’Université de Washington Franziska Roesner, a mené une expérience basée sur le comportement de 347 abonnés TikTok ayant reçu 9,2 millions de recommandations vidéo. Les chercheurs ont établi que TikTok avait prédit correctement leurs goûts pour le tiers, jusqu’à la moitié des vidéos. Une autre étude a permis d’établir que dans les 120 premiers jours, le temps quotidien sur la plateforme est passé de 29 à 50 minutes.

Lisez le résumé des études sur Presse-citron

En couleur et en autonomie

PHOTO FOURNIE PAR RAKUTEN KOBO La Libra Colour de Kobo a une autonomie nettement améliorée, atteignant quelque six semaines, selon nos tests.

Pour la première fois en près de 14 ans, Kobo lance une liseuse couleur, la Libra Colour, avec une autonomie nettement améliorée. En deux semaines et une vingtaine d’heures de lecture, la pile de notre Libra Colour est encore chargée à 68 %. La couleur, elle, ne change absolument rien à 90 % de l’expérience de lecture dans notre cas, mais elle a plus d’utilité avec le stylet Kobo 2, qui permet d’annoter les livres et de remplir des pages de notes avec un logiciel intégré. Et les problèmes d’emprunt à la bibliothèque ont été réglés. Une belle évolution.

Lisez notre critique intégrale