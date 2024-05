Disney et Warner Bros Discovery vont lancer une offre de streaming commune, qui réunira les plateformes Disney+, Hulu et Max.

Disney et Warner Bros Discovery s’allient pour lancer une offre commune de streaming

(New York) Disney et Warner Bros Discovery vont lancer une offre de streaming commune, qui réunira les plateformes Disney+, Hulu et Max, un nouveau signe d’une tendance à la consolidation dans l’univers ultraconcurrentiel de la vidéo à la demande.

Agence France-Presse

Cette nouvelle formule sera disponible aux États-Unis uniquement à partir de cet été, ont précisé les deux groupes dans un communiqué conjoint diffusé mercredi, sans plus de précision sur la date exacte.

Disney a pris, fin 2023, le contrôle total de Hulu, initialement société commune avec les groupes 21st Century Fox, Time Warner (passé sous le contrôle d’AT & T) et NBCUniversal (propriété de Comcast).

Fin mars, pour simplifier l’utilisation des abonnés, il a donné accès à Hulu depuis la plateforme Disney+, les deux services fonctionnant jusque-là de façon séparée.

Les géants de la télévision sont lancés dans une course derrière Netflix, qui est parvenu avant tout le monde à la taille critique et la rentabilité.

Disney a racheté plusieurs actifs de 21st Century Fox en 2019 et Discovery a acquis WarnerMedia auprès d’AT & T en 2022, pour former Warner Bros Discovery.

Le partenariat annoncé mercredi réunit les deux principaux prétendants au trône de Netflix.

Paramount Global (Paramount+) et Peacock (NBCUniversal) sont des acteurs moins importants, tandis qu’Amazon Prime et Apple TV+ ne sont qu’une petite composante de géants technologiques.

Sollicités par l’AFP au sujet du prix de l’offre commune, Disney s’est refusé à tout commentaire, tandis que Warner Bros Discovery n’a pas donné suite.

Le directeur général de Disney, Bob Iger, ne cache pas son désir de trouver des synergies dans le streaming pour augmenter son audience et mutualiser les coûts.

Début février, Disney, Warner Bros Discovery et Fox ont annoncé le lancement, à l’automne, d’un bouquet en streaming qui proposera l’essentiel de leurs contenus respectifs dans le sport.

Disney a indiqué mardi lors de la publication de ses résultats trimestriels que son activité de streaming avait atteint, pour la première fois, la rentabilité.

La plateforme Max sera lancée en France en juin, a annoncé mardi Warner Bros Discovery.