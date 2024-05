La station SD4880P compte quatre prises USB-C, dont une spécialement marquée pouvant fournir 30 watts, et six prises USB-A. Le tout peut fournir 100 watts pour la recharge.

Avec ses 17 ports, dont 10 USB et quatre sorties pour moniteur, la station SD4880P ressemble plus à un fantasme d’ingénieur qu’à un accessoire indispensable. Chose certaine, il remplit ses promesses et se révèle d’une compatibilité exemplaire.

On aime

On voit mal comment un utilisateur pourrait atteindre la limite de connexions d’une station comme la SD4880P. Commençons par l’installation de base, alors qu’on branche notre ordinateur portable –– un MacBook Air et un MSI Pulse GL66 dans nos tests - par sa prise USB-C dans la station. Ce port principal a une particularité qui montre le sérieux de la bête : la prise USB-C qu’on y insère est vissée, par une petite tête supplémentaire, garantissant une stabilité à toute épreuve.

On peut d’abord connecter cette station non pas à un, mais jusqu’à quatre moniteurs si votre ordinateur le permet, deux en HDMI et deux en DisplayPort. Spécifions ici qu’un MacBook ne peut avoir plusieurs moniteurs connectés de cette façon, et que notre MSI Pulse GL66 n’a pas la sortie USB-C appropriée pour cet usage. Nous avons pu faire le test avec un ROG Zephyrus G14 et deux moniteurs BenQ, connectés en HDMI, pour vérifier les prétentions de Kensington. L’installation a fonctionné au quart de tour, sans installation de pilotes et fournissant la résolution maximale permise par nos deux moniteurs, soit 4K et 3K.

Il s’agit ici, on le devine, de l’installation nettement plus exigeante que ce que demande l’utilisateur moyen, et nous ne l’avons pas poussée à quatre moniteurs. Par contre, les autres possibilités de la station SD4880P se révèlent nettement plus accessibles. Cette brave bête dispose d’abord d’une sortie audio 3,5 mm, d’un lecteur SD et d’une prise Ethernet 2,5 Gb/s.

Pour les bonnes vieilles connexions USB-A, si utiles pour les périphériques encore majoritairement offerts avec ce protocole, on en compte six. De quoi assumer pleinement tous vos claviers, souris, clés USB et disques durs externes.

Pour le USB-C, on compte quatre prises, dont une spécialement marquée pouvant fournir 30 watts. Les trois autres fournissent jusqu’à 15 watts, tandis que les USB-A ont un maximum de 4,5 watts.

Car c’est l’autre possibilité évidemment ouverte avec la station 4880P : toutes ces prises peuvent transférer des données mais également charger autant d’appareils jusqu’à un total combiné de 100 watts. Il n’y a pratiquement plus besoin de chargeur dans un environnement où cette station est utilisée, puisque même l’ordinateur portable standard peut aller chercher les watts nécessaires à son fonctionnement. Pour un ordinateur de jeu vidéo qui dépasse ces capacités, il faut bien sûr conserver son adaptateur indépendant.

Patiemment testées une à une, ces sorties USB-A et USB-C se sont avérées fiables et instantanément reconnues par notre Mac et notre PC. La capacité combinée de transfert jusqu’à 10 Gb/s dépassait largement la vitesse des périphériques branchés.

Enfin, petite touche spécifique à Kensington qui a inventé le concept, la station peut être verrouillée physiquement avec un cadenas et un câble sécuritaire pour empêcher son vol.

On aime moins

La station 4880P coûte environ 440 $, selon les sites. On a vu plus cher pour une telle station spécialisée mais il s’agit quand même d’un prix très élevé si on ne cherche qu’un concentrateur pour quelques périphériques.

Elle est plutôt lourde, à 603 grammes, et pas du tout discrète, cette boîte de 21 cm par 10,5, haute de 3,71 cm. Bref, pas nécessairement l’équipement qu’on veut déplacer d’un lieu à un autre, d’autant plus qu’il faut également la brancher avec son adaptateur fourni.

Sa disponibilité est minimale. Au moment d’écrire ces lignes, et même si Kensington énumère 14 revendeurs, la station n’était en stock que sur Amazon.

On achète ?

Il s’agit d’un achat à considérer si vous êtes ce qu’on qualifie de « superutilisateur », ayant besoin de plusieurs moniteurs, de nombreux périphériques et d’appareils à charger. Le test, ici, a consisté à confirmer que la station 4880P remplit ses promesses, que sa compatibilité est sans défaut et qu’aucune installation de pilote n’est venue compliquer l’installation.

Pour un tel utilisateur, Kensington livre l’accessoire parfait.