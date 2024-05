Il manquait un élément important à la première version de la Polar Grit X Pro sortie en 2021, et on a corrigé le tir : on peut maintenant télécharger dans sa mémoire de 32 Go des cartes géographiques.

Avec ses cartes téléchargeables, sa batterie de capteurs, sa précision imbattable et son autonomie d’une douzaine de jours, la Polar Grit X Pro 2 est une montre intelligente de haut calibre d’abord dédiée au sport. Ce qui ne l’empêche pas d’être un agréable compagnon au quotidien, même si son interface nous semble encore mystérieuse. Et son prix est lourd.

On aime

Avant d’aborder tous les petits à-côtés qui accompagnent habituellement une montre intelligente, parlons d’abord de sa force première, le suivi sportif et de randonnée. Elle peut donner les statistiques de quelque 150 activités, affichant avec une précision et une agilité remarquables la vitesse, la distance, la fréquence cardiaque. Nous l’avons surtout testée pour le vélo et le jogging, avec une courte randonnée, et ses statistiques ont été d’une cohérence parfaite, pour des circuits dont nous connaissions bien la distance et le dénivelé.

Il est assez fascinant de voir cette montre bardée de capteurs, notamment un GPS à double fréquence, un baromètre, un lecteur optique de fréquence cardiaque, une boussole magnétomètre et un accéléromètre s’ajuster à la seconde aux changements de foulée ou de vitesse en vélo. Son écran tactile AMOLED de 1,39 pouce a une résolution satisfaisante de 454 pixels par 454, avec une luminosité amplement suffisante pour se frotter au soleil en plein jour.

On doit signaler l’autonomie remarquable de la pile, qui devrait être de 10 jours selon Polar mais nous a fourni 12 journées pleines avant de devoir être rechargée. Ce qui nous rassure sur l’autre grande spécialité de la Polar Grit X Pro 2 : la randonnée.

Sa conception « de qualité militaire », dûment testée en laboratoire, robuste avec son verre en cristal de saphir inrayable et son cadre en acier inoxydable permet de la trimballer partout sans craindre de l’abîmer. Elle est cotée WR100, capable donc de subir la pression de 100 mètres d’eau. Il ne s’agit pas d’une montre de plongée, précise Polar, mais on ne craindra pas de la portée en nageant, sous la douche ou, évidemment, sous la pluie.

Il manquait un élément important à la première version de cette montre sortie en 2021, et on a corrigé le tir : on peut maintenant télécharger dans sa mémoire de 32 Go des cartes géographiques. Celles de l’Amérique du Nord et de l’Europe y sont déjà intégrées, et d’autres sont disponibles gratuitement sur le site de Polar. Concrètement, on peut en tout temps pendant une activité passer en mode Cartographie et voir toutes les rues, sentiers ou secteurs boisés environnants répertoriés sur ces cartes.

Une boussole est également disponible, et on peut choisir le mode Fil d’Ariane qui vous indique sur votre montre la direction à prendre pour la destination choisie.

Polar a également voulu jouer un peu sur le terrain des montres intelligentes plus classiques. On peut afficher les notifications et les textos reçus par le téléphone, contrôler le volume et l’avancée de la musique, évidemment compter les pas au quotidien et avoir les informations météo. Si vous acceptez de porter ce gros objet en dormant, vous aurez également droit à une évaluation de la qualité de votre sommeil.

Il ne s’agit que d’un survol des capacités de cette montre qu’on a littéralement paquetées de fonctions. Les vues peuvent être modifiées pour afficher plusieurs statistiques ou se centrer sur une en particulier, comme l’altitude ou l’énergie déployée. Elle a été testée dans des environnements allant de -20 à 50 degrés Celsius, dans l’eau salée, dans des chocs et dans des milieux très humides.

On aime moins

Nous avons testé une demi-douzaine de montres Polar, et nous ne comprenons pas encore très bien leur mode de navigation. Le gros bouton rouge à droite au centre, on le constate, permet de démarrer rapidement les activités physiques sélectionnées. Pour les quatre autres boutons, nous en sommes réduits à nous dépatouiller chaque fois pour arriver à nos fins.

Si on peut lire textos et nom de l’appelant sur la montre, on ne peut répondre. Toute interaction est impossible.

Tout cet attirail technologique a un prix lourd : 1099 $. C’est grosso modo le prix de l’Apple Watch Ultra 2. On est dans ce type de ligue.

On achète ?

Il serait ridicule d’acheter une telle montre uniquement pour des activités sportives et de promenade du dimanche. Avec son autonomie et ses capacités, la Polar Grit X Pro 2 est évidemment séduisante pour le sportif et le randonneur de haut niveau, qui veut également compter sur une montre intelligente au quotidien.

Pour ce type d’usager, la Grit X Pro 2 est une belle réussite, probablement la meilleure montre produite par Polar.