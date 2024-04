Apparemment, les gens publient moins sur Facebook et Instagram, alors Meta ajoute une nouvelle fonctionnalité : un robot d’intelligence artificielle (IA), et vous pouvez discuter avec lui.

Heather Kelly The Washington Post

Meta AI est en voie de déploiement dans Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. C’est essentiellement une interface de conversation à laquelle on peut poser des questions et demander des images synthétiques, à l’instar de ChatGPT d’OpenAI, Co-Pilot de Microsoft et Gemini de Google.

L’intelligence artificielle est omniprésente depuis un an, mais pour bien des gens, ce sera leur première interaction avec cette technologie. Les applications de Meta comptent des milliards d’utilisateurs : quiconque a réussi à éviter l’IA jusqu’à présent l’aura sous le nez d’ici peu.

Pourquoi ce robot d’IA est-il là ?

La technologie est récente et son utilité, discutable. Mais les grandes sociétés technos ont décidé que, comme les assistants vocaux et les vidéos à défilement vertical, l’IA est la prochaine grande nouveauté. Facebook et Instagram utilisent amis, famille et groupes pour retenir l’attention des utilisateurs. Mais ces plateformes prennent de l’âge, et Meta espère peut-être qu’un robot qui parle pourra remplacer une partie de l’interaction humaine.

Comment le trouver ?

Le robot Meta AI est intégré dans le moteur de recherche et la messagerie des applis Meta. Il peut aussi apparaître dans votre fil d’actualité sous certains messages. Si vous ne voyez pas encore l’icône d’IA – un mince anneau bleuté –, revenez plus tard, le déploiement est graduel et se fait plus rapidement sur l’appli téléphonique. Meta AI est aussi accessible sur le web (meta.ai). Il n’est pas inclus dans l’application pour enfants Messenger Kids.

Sur Facebook, appuyez sur l’icône de recherche, en haut : la barre de recherche a été remplacée par une barre qui dit Ask Meta AI anything. Tout ce qui est accompagné d’un cercle bleu fait apparaître l’interface de conversation de Meta AI. Vous pouvez aussi appuyer sur l’icône des messages et dialoguer avec Meta AI comme si c’était un ami Facebook. Sous un message dans votre fil d’actualité, elle vous suggérera des questions à poser en rapport avec le message.

Meta AI apparaît aussi dans les barres de recherche sur Instagram, Messenger et WhatsApp. Si vos comptes sont liés, la conversation Meta AI devrait reprendre là où vous l’avez laissée, peu importe l’appli que vous activez.

Comment la désactiver ?

C’est impossible dans la recherche, a indiqué Meta. Dans WhatsApp, il y a une option qui masque le nouveau bouton Meta AI (Paramètres-Chats-Afficher le bouton Meta AI). Mais il reste dans la barre de recherche. D’autres applis ont une option qui met les réponses en sourdine. Quand on demande à Meta AI comment le désactiver, il donne des réponses incorrectes, avec des instructions qui ne fonctionnent pas et des paramètres inexistants.

Vous pouvez supprimer une discussion avec Meta AI des conversations récentes comme n’importe quelle autre discussion : glissez vers la gauche et sélectionnez Supprimer sur Instagram, Plus-Supprimer sur Facebook et Messenger, et Plus-Supprimer le chat sur WhatsApp.

Comment commencer ?

Tapez des phrases complètes ou des mots au hasard dans les barres de recherche des applis ou directement dans Meta AI. Commencez par poser des questions simples et même demandez-lui une liste des façons de l’utiliser.

(Au moment de publier cet article, Meta AI comprenait les questions en français et répondait en anglais. Quand on lui demandait de répéter les réponses en français, une réponse en français apparaissait, mais disparaissait aussitôt, remplacée par un message indiquant que le robot ne parle pas encore français, mais qu’il y travaille et qu’un message sera envoyé quand la fonctionnalité en français sera au point.)

À quoi peut-il servir ?

Un robot d’IA, c’est comme un ami enthousiaste, mais peu fiable. On peut tout lui demander, mais il ne faut jamais se fier à la réponse. Dans cette optique, utilisez Meta AI pour vous amuser et pour des tâches non critiques. Posez-lui des questions au hasard comme vous le feriez avec Google, entamez des conversations pour vous sentir moins seul et servez-vous-en pour faire du remue-méninges.

Meta AI peut aussi générer des images, même si, d’après nos tests, elles ont les défauts caractéristiques de l’IA : éclairage hyperréaliste, erreurs dans les yeux et les doigts et, souvent, des femmes au décolleté généreux et bien en évidence.

IMAGE GÉNÉRÉE PAR META AI Meta AI peut générer des images, mais elles ont les défauts caractéristiques de l’IA.

Mais on peut essayer bien d’autres choses. Demandez à Meta AI d’animer des images, un résumé de l’actualité du jour ou demandez-lui de vous écrire comme s’il était un personnage spécifique. Comme Meta AI est intégrée aux autres produits Meta, vous pouvez lui demander « Montrez-moi des clips de gens qui apprennent à patiner » (les résultats sont variables).

Pour éviter les réponses fades, posez des questions complémentaires et donnez beaucoup de détails.

Dans quel contexte ne jamais l’utiliser ?

N’utilisez pas l’IA comme une autorité pour quoi que ce soit d’important (conseils médicaux, travaux scolaires, travail). L’éthique interdit de s’en servir pour des travaux scolaires, mais Meta AI peut produire à la chaîne des dissertations pleines de lieux communs et de clichés.

Les experts préviennent qu’on risque d’obtenir de la désinformation avec les outils d’IA. Mieux vaut ne pas s’en servir pour tout ce qui est délicat ou politique. Tournez-vous plutôt vers des sources humaines comme les journalistes, les experts, voire Wikipédia et Reddit, avant l’IA.

Quelle est la différence avec les autres robots d’IA ?

Pour l’essentiel, Meta AI semble donner les mêmes réponses génériques que ses concurrents. En interrogeant cinq dialogueurs différents sur la meilleure taqueria de San Francisco, un plan de repas végétarien, l’existence de Dieu et la manière de savoir si le polyamour est une bonne idée pour soi, on obtient des réponses incroyablement similaires, banales, mais neutres.

Garde-t-il mes informations ?

Prenez les mêmes précautions en écrivant à un robot d’IA que lors d’une recherche sur Google. Meta enregistre tout, les données sont anonymisées pour protéger la vie privée ; donc, rien n’est lié à votre nom ou à votre identité. C’est la norme dans toutes les entreprises technologiques, mais selon les experts, il est possible de remonter aux personnes en utilisant d’autres données. Si vous souhaitez supprimer une conversation, vous pouvez utiliser le raccourci

« /reset-ai » et Meta affirme qu’il supprimera la conversation de ses serveurs.

