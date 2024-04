Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quel est le produit de Google qui disparaîtra d’ici la fin de l’année ?

Réponse

Sans tambour ni trompette, Google a annoncé à la mi-avril la disparition de son réseau privé virtuel (VPN), un service offert depuis 2020 intégré à l’abonnement Google One qui n’a pas connu le succès escompté. Il s’agit du plus récent des 295 produits de Google abandonnés depuis 2006.

Mon éclipse, mon record

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mon éclipse a généré 2,3 millions de requêtes Google de localisation le 8 avril dernier, et elle a été téléchargée 291 000 fois depuis son lancement, à l’automne 2023.

On s’en doute, l’application Mon éclipse, développée par la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), a connu son heure de gloire le 8 avril dernier. On a les statistiques pour le prouver : l’appli a généré 2,3 millions de requêtes Google de localisation ce jour-là, et elle a été téléchargée 291 000 fois depuis son lancement, à l’automne 2023. « Et ce n’est pas terminé, précise la FAAQ sur son site. Car l’application est programmée pour les éclipses des huit prochaines années à venir. »

Un clown à prendre au sérieux

PHOTO FOURNIE PAR NUBIA Malgré son design psychédélique, le DAO 150 W GaN fait un travail très sérieux en chargeant jusqu’à quatre appareils pour un maximum total de 150 watts.

Vous n’aurez jamais vu un chargeur aussi rigolo que le DAO 150 W GaN, avec ses effets lumineux hallucinogènes, ses animations et son contrôle par une appli. Mais il fait un travail très sérieux en chargeant jusqu’à quatre appareils pour un maximum total de 150 watts, avec ses deux prises USB-C, une prise USB-A et une sortie DC pour ordinateur. Le DAO 150 W GaN a tout pour devenir votre chargeur principal, mais son prix de 199 $ US et ses fioritures loin d’être essentielles en refroidiront plusieurs.

De la musique aux livres

CAPTURE D’ÉCRAN Le choix en français dans le catalogue de livres audio de Spotify est maigrichon, mais quelques auteurs québécois y ont une belle place.

Les amateurs de livres audio ont maintenant un nouveau pourvoyeur : Spotify. Le géant suédois offrait déjà l’achat de livres audio, il a inclus à la mi-avril un catalogue de 250 000 œuvres accessibles gratuitement avec le forfait Premium. Le maximum d’écoute est de 15 heures par mois, réservées au détenteur principal d’un compte familial. Le choix en français est maigrichon, quelques centaines de livres tout au plus, mais quelques auteurs québécois, notamment David Goudreault, Patrick Sénécal et India Desjardins, y ont une belle place.

Helldivers 2 en tête

IMAGE TIRÉE DU SITE PLAYSTATION.COM Selon la plus récente compilation publiée par l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD), en février dernier, c’est le jeu de type « shoot’em up » Helldivers 2 qui a trôné en tête des ventes au Canada.

Les joueurs canadiens avaient manifestement envie l’hiver dernier de combats sanglants, de tirs incessants et de bolides spectaculaires. Selon la plus récente compilation publiée par l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD), en février dernier, c’est le jeu de type « shoot’em up » Helldivers 2 qui a trôné en tête des ventes au Canada. Il est suivi par Final Fantasy VII : Rebirth. Malgré un accueil critique glacial, Skull and Bones, d’Ubisoft, a hérité de la troisième place du podium.

