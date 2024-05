(Ottawa) Les actions de Shopify ont chuté mercredi alors que la société a annoncé une perte au cours de son dernier trimestre et prévoit une croissance plus lente des revenus pour le prochain trimestre dans ses perspectives financières.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

La société de logiciels de commerce électronique, qui tient ses comptes en dollars américains, affirme que sa perte nette s’est élevée à 273 millions US, ou 21 cents US par action diluée, pour le trimestre clos le 31 mars.

Le résultat du trimestre se compare à un bénéfice de 68 millions US, ou cinq cents US par action diluée, pour la même période l’an dernier.

Le chiffre d’affaires pour le trimestre s’est élevé à 1,86 milliard, en hausse de 23 % par rapport à 1,51 milliard à pareille date en 2023.

Les résultats ont fait chuter le cours de l’action de Shopify de 19,59 $, soit 18,5 %, à 86,16 $ à la clôture de la bourse mercredi.

La croissance du chiffre d’affaires devrait ralentir au cours du prochain trimestre pour atteindre un pourcentage supérieur à 10 %, indique l’entreprise dans ses perspectives.

Elle a attribué ces prévisions à la vente de l’activité logistique de Shopify. Cette nouvelle a été annoncée en mai dernier lorsque la société a également révélé qu’elle réduisait ses effectifs d’environ 20 %.

Les perspectives prévoient une baisse de la croissance des revenus de 3 à 4 % au deuxième trimestre sur une base annuelle.

Shopify s’attend également à ce que sa marge brute baisse d’un demi-point de pourcentage par rapport au premier trimestre.

D’autres enjeux dans les prévisions incluent un dollar américain plus fort et « une certaine faiblesse des dépenses de consommation européennes », a affirmé le directeur financier Jeff Hoffmeister aux analystes lors d’une conférence téléphonique mercredi.

« En Europe et plus particulièrement au Royaume-Uni […] nous assistons à un certain ralentissement économique », a-t-il déclaré, soulignant que Shopify se portait « exceptionnellement bien » sur ce marché récemment.

La société affirme que les revenus de ses solutions pour commerçants se sont élevés à 1,35 milliard, contre 1,13 milliard un an plus tôt, tandis que les revenus de ses solutions d’abonnement ont totalisé 511 millions, contre 382 millions au même trimestre l’année dernière.

Sur une base ajustée, Shopify affirme avoir gagné 20 cents US par action diluée pour les trois premiers mois de 2024, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté d’un cent US par action au premier trimestre de 2023.

Cela se compare aux attentes des analystes de 17 cents US par action diluée, selon LSEG Data & Analytics.

À la suite des suppressions d’emplois de l’année dernière, Shopify a maintenu ses effectifs stables pendant trois trimestres consécutifs, a mentionné le président Harley Finkelstein.

Il estime que Shopify peut limiter la croissance des effectifs tout en « parvenant à une combinaison continue de croissance constante du chiffre d’affaires et de rentabilité », en partie grâce à l’automatisation.

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons déployé des efforts considérables pour créer une infrastructure et des systèmes efficaces, qui jouent un rôle déterminant dans la rationalisation de notre travail et dans le maintien de nos versions de produits à grande vitesse », a dit M. Finkelstein.

« Essentiellement, ces systèmes et cette infrastructure agissent comme des catalyseurs, nous permettant de fonctionner avec une efficacité et une rapidité accrues », a-t-il poursuivi.

M. Hoffmeister a souligné une plus grande utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour le soutien aux commerçants. Il a indiqué que plus de la moitié des interactions d’assistance aux commerçants de Shopify au premier trimestre étaient assistées par l’IA « et souvent entièrement résolues avec l’aide de l’IA ».

L’IA a également permis une assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans huit langues qui n’étaient auparavant proposées qu’à certaines heures de la journée.