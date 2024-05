(Toronto) La Société Canadian Tire est le dernier détaillant à mettre en garde contre un ralentissement de la demande des consommateurs alors que la hausse du coût de la vie continue de freiner les dépenses.

Ritika Dubey La Presse Canadienne

« L’augmentation du coût de la vie combinée à des taux d’intérêt plus élevés a créé une période d’hésitation chez les consommateurs canadiens », a déclaré le président et chef de la direction Greg Hicks aux analystes lors d’une conférence téléphonique jeudi.

« Cela a eu un impact évident sur nos opérations », a-t-il ajouté.

Le détaillant, qui possède également Sport Experts, Atmosphere et L’Équipeur, a annoncé jeudi que ses bénéfices du premier trimestre avaient augmenté par rapport à l’année dernière alors que ses revenus avaient chuté d’environ 5 %.

Le détaillant affirme que son bénéfice net attribuable aux actionnaires a totalisé 76,8 millions, soit 1,38 $ par action diluée, pour le trimestre clos le 30 mars.

Le résultat est en hausse par rapport au bénéfice de 7,8 millions, ou 13 cents par action diluée, pour les trois premiers mois de 2023, lorsque le groupe avait été affecté par les coûts liés à l’incendie d’un centre de distribution.

Le chiffre d’affaires pour le trimestre s’est élevé à 3,52 milliards, en baisse par rapport aux 3,71 milliards à pareille date l’an dernier.

Le ralentissement de la demande au cours des derniers trimestres a incité les détaillants à réduire leurs stocks, notamment d’articles non essentiels.

« Nous avons vu les marchands continuer de gérer la santé de leurs inventaires en réduisant leurs stocks », a affirmé TJ Flood, vice-président directeur et président au Groupe détail Canadian Tire.

C’est pourquoi l’entreprise a constaté un écart entre ses ventes et son chiffre d’affaires au premier trimestre, a-t-il précisé, suivant des tendances similaires à partir du quatrième trimestre 2023.

« Nous nous attendons à ce que les marchands achètent les catégories printemps-été davantage en réaction aux modèles de consommation qu’ils observent qu’en fonction de la façon dont ils ont procédé ces deux dernières années, c’est-à-dire en achetant tôt et en constituant des stocks », a soutenu M. Flood aux analystes lors de la conférence téléphonique.

Un trimestre plus volatil

Les ventes comparables ont diminué de 1,6 % dans toutes les enseignes, en raison d’une diminution du nombre d’acheteurs dans un contexte de ralentissement économique.

Les ventes des magasins comparables au détail Canadian Tire ont diminué de 0,6 %, comparativement à une baisse de 4,8 % à la même période l’an dernier. Le détaillant établi à Toronto affirme que ses magasins de détail de catégories essentielles sont en hausse de 2 %, principalement grâce aux services automobiles.

Les ventes de produits de jardinage saisonniers ont augmenté de 3 % après avoir diminué pendant cinq trimestres consécutifs, a indiqué Gregory Craig, chef des finances de Canadian Tire. Les ventes d’articles de divertissement pour la cour arrière et de cuisine en plein air se sont également redressées tôt dans l’année.

M. Flood a mentionné que le détaillant prévoit de se concentrer sur l’essentiel et de créer de la valeur pour les clients grâce à des promotions visant à stimuler les ventes.

« Nous savons que le client a soif de valeur en ce moment, a-t-il dit. Nous sommes très concentrés sur tous les éléments que nous fournissons de ce point de vue, qu’il s’agisse de l’inventaire ou du marketing de nos propres marques. »

Une demande incohérente a exercé une pression sur les ventes d’articles discrétionnaires, rendant le trimestre plus volatil que l’année dernière, a évoqué M. Hicks aux analystes.

Les marchés canadiens s’attendent à des baisses de taux de la Banque du Canada dès juin, ce qui marquera également la fin du deuxième trimestre. D’autres sociétés, dont Shopify et Spin Master, ont récemment pointé dans leurs résultats trimestriels des pressions économiques similaires dues à des taux d’intérêt plus élevés et à un affaiblissement des ventes.

La banque centrale surveille de près les données économiques, notamment les dépenses de consommation, avant son annonce du 5 juin.

M. Hicks estime que d’éventuelles réductions des taux d’intérêt « pourraient favoriser la stabilité, atténuant les incertitudes dans nos opérations commerciales ».