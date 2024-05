Velan a réduit sa perte nette et a augmenté légèrement son chiffre d’affaires au quatrième trimestre.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a enregistré une perte nette de 2,1 millions US au quatrième trimestre de l’exercice 2024, soit 0,10 $ US par action, en baisse par rapport à 47,2 millions US, ou 2,18 $ US par action, à la même période du précédent exercice financier.

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de robinetterie industrielle a connu une hausse de son chiffre d’affaires. Il est passé de 115,1 millions US l’an dernier à 117,9 millions US pour le trimestre s’étant terminé le 29 février, selon les résultats présentés vendredi.

L’entreprise attribue en grande partie ce résultat à l’accroissement de ses livraisons internationales. Elle indique toutefois que cette croissance a été en partie contrebalancée « par une baisse des livraisons des opérations nord-américaines et des retards d’expédition en raison de la situation en mer Rouge ».

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté, pour sa part, s’est établi à 19,9 millions US au quatrième trimestre de l’exercice 2024, comparativement à 16,5 millions US un an plus tôt.

Pour son exercice de 2024, la société déclare aussi une perte nette en diminution par rapport à celle de 2023. Elle était de 19,7 millions US, soit 0,91 $ US par action, au 29 février, contre 55,5 millions US, ou 2,57 $ US par action, un an plus tôt.

La compagnie a enregistré un BAIIA ajusté de 17,8 millions US, contre 21,1 millions US lors de l’exercice 2023.

Le chiffre d’affaires à la fin de l’exercice a atteint 346,8 millions US contre 370,4 millions US à pareille date l’an dernier.

Velan indique avoir un carnet de commandes en hausse, qui se chiffrait à 491,5 millions US par rapport à 464,3 millions US un an plus tôt.

L’entreprise s’attend à une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 en raison de la valeur des commandes devant être livrées au cours des prochains mois.