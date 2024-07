L’Aubainerie compte plus de 50 succursales au Québec et se décrit comme le « plus grand détaillant de vêtements de la province ».

Un important responsable de l’approvisionnement de l’Aubainerie aurait touché 2,6 millions en « commissions secrètes » de la part de fournisseurs, selon l’entreprise.

Yves Gosselin ne travaillait pas directement pour l’Aubainerie, mais plutôt pour Studios Spark Factory, une entreprise d’approvisionnement avec la même adresse, le même propriétaire et les mêmes administrateurs que l’Aubainerie. L’entreprise est le « créateur principal des marques et collections de l’Aubainerie », selon cette dernière.

Yves Gosselin est poursuivi par son ex-employeur qui l’accuse d’avoir « habilement déployé » un véritable « système de collusion » pour profiter de sa position de vice-président à l’approvisionnement. La justice a autorisé le gel de ses comptes bancaires, ainsi que la saisie temporaire de trois immeubles qui lui appartiennent.

M. Gosselin aurait monnayé l’octroi de contrat de fabrication de vêtements en Asie en échange de paiements dans ses comptes bancaires personnels et ceux de sa conjointe, notamment outre-mer, toujours selon son ex-employeur. « Les allégations dépeignent une fraude de grande ampleur, grave, inscrite dans le temps et orchestrée au terme d’une réflexion sophistiquée ayant pour but de faire des gains illégaux », a écrit la juge Gabrielle Brochu dans une décision rendue mi-juillet qui ne tranche pas le fond du dossier.

Studios Spark Factory poursuit ainsi son ancien dirigeant, ainsi que sa conjointe et deux entreprises qui leur appartiennent. Elles auraient été utilisées pour faire transiter des fonds dans le cadre de la fraude alléguée.

Studios Spark Factory « ne souhaite formuler aucun commentaire », a indiqué par courriel Me Mathilde Couture, l’une de ses avocates.

« Il s’agit d’un litige complexe », a réagi Yves Gosselin, lui aussi par courriel. « J’en suis présentement à étudier le jugement avec mes avocats et à évaluer mes options. De plus, à ce stade-ci des procédures, je n’ai pas encore déposé ma défense écrite, laquelle suivra prochainement. J’entends donc faire valoir des moyens de défense face aux allégations de la poursuite en temps opportun. »

« Un fait connu en Asie », dit une employée

C’est en 2022 qu’une enquête est entamée sur Yves Gosselin et ses liens avec les fournisseurs de l’Aubainerie en Asie. Une des 77 employées sous sa responsabilité annonce au grand patron du groupe « qu’elle ne veut plus se rapporter à son supérieur, le disant corrompu », rapporte la juge Brochu. « C’est un fait connu en Asie », assure l’employée.

L’employeur commence rapidement des vérifications. Dans le cellulaire de son vice-président, il découvre « des preuves de virements bancaires internationaux, de fausses ententes, de fausses factures, des instructions de paiement en versements multiples pour ne pas alerter les autorités et l’ouverture d’un compte bancaire en Arménie », décrit la décision de justice.

« La fraude qui est décrite [par Studios Spark Factory à l’issue de l’enquête] est particulièrement raffinée et complexe », continue la juge Brochu. « Elle se décline en plusieurs stratagèmes coordonnés par Yves Gosselin pour obtenir secrètement et illégalement des commissions par le biais des opérations de son employeur. Les faits allégués révèlent qu’elle s’inscrit dans le temps (au moins quatre ans), s’effectue en continu, en plus d’impliquer plusieurs personnes, avec ou sans leur consentement. »

Les saisies confirmées

Les allégations ont émergé dans l’espace public mi-juillet, lorsque la juge Gabrielle Brochu a rendu une décision interlocutoire dans le dossier. Yves Gosselin, sa conjointe et leurs entreprises demandaient la fin du gel de leurs comptes bancaires et de la saisie temporaire de leur immeuble. Ces mesures durent depuis 2023.

Le camp Gosselin, qui plaidait que « les saisies n’auraient pas dû être autorisées en raison de l’insuffisance des allégations », a échoué à convaincre la justice.

Selon la juge Brochu, les accusations contre l’ex-vice-président sont crédibles et étoffées au point où « la personne raisonnable douterait sérieusement de la probité » d’Yves Gosselin et de sa conjointe et donc « croirait qu’ils poseront des actes susceptibles » de mettre en péril les millions de dollars en jeu.

« Ce jugement ne tranche pas le litige au mérite et c’est lors du procès que les faits pourront être rétablis », a commenté Yves Gosselin, par courriel. Un débat devrait notamment avoir lieu sur la légalité des vérifications effectuées par Studios Spark Factory dans le cellulaire d’Yves Gosselin : l’appareil lui appartenait, mais l’entreprise en payait le forfait.

