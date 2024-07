Bombardier pourrait devoir racheter des activités de fabrication vendues à Spirit Aerosystems il y a quelques années seulement puisque cet équipementier aéronautique est au cœur d’une mégatransaction aux allures de partage entre Boeing et Airbus.

« Nous allons regarder comment les évènements se déroulent et si cela s’avère nécessaire, nous pourrions être preneurs », a expliqué le président et chef de la direction de l’avionneur québécois, Éric Martel, jeudi, au cours d’une conférence téléphonique.

Si Bombardier a livré des résultats qui ont dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre ayant pris fin le 30 juin dernier, M. Martel a dû répondre à plusieurs questions entourant l’avenir de Spirit, un important fournisseur de l’entreprise établie à Montréal.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

L’avionneur avait cédé ses activités de fabrication de pièces d’aéronautiques – ses usines de fabrication de pièces d’aéronautique en Irlande du Nord et au Maroc – à cette multinationale américaine en 2020 pour 275 millions US en espèces. Du même coup, l’équipementier devenait fournisseur des jets privés Challenger et Global de Bombardier en construisant des parties de fuselage – la carlingue d’un avion.

Cette relation d’affaires sera bousculée par le rachat de Spirit par Boeing, une transaction évaluée à 11,3 milliards annoncée le 1er juillet dernier. La raison ? L’avionneur américain cédera à Airbus les divisions de Spirit responsables de la fabrication de pièces pour la multinationale européenne.

Bombardier est entre l’arbre et l’écorce. Elle pourrait rapatrier le travail effectué par Spirit à Belfast pour ses jets privés ou attendre de voir si un autre acquéreur s’intéressera à ce segment de l’équipementier à vendre.

« Ce qui est important, c’est d’avoir l’assurance qu’un acheteur serait en mesure de respecter nos contrats à long terme sur les prix, l’exécution, la ponctualité et la qualité des produits, a expliqué M. Martel. Nous pourrions aussi être la solution. Je suis à l’aise avec les deux scénarios. »

Peu d’options

Si le grand patron de Bombardier souffle le chaud et le froid, Richard Aboulafia, directeur général d’AeroDynamics, est plus catégorique : il n’y aura pas un autre fabricant de pièces qui s’intéressera au segment de Spirit qui fabrique des pièces pour l’avionneur québécois.

« Ce n’est pas un créneau viable de manière indépendante, affirme l’analyste américain. Une firme d’investissement pourrait se manifester, mais généralement, elles veulent réduire les coûts et monétiser leur investissement après quelques années. Je ne suis pas convaincu que ce modèle s’applique ici. »

Selon M. Martel, le sort de ce dossier devrait se régler au cours des prochains mois.

En 2022, les activités de Spirit situées en Irlande du Nord qui fabriquent les pièces de fuselage pour les avions de Bombardier ont généré des revenus d’environ 207 millions US.

Si Bombardier décide de rapatrier ce travail à l’interne, cela ne serait pas la première fois que l’entreprise agit de la sorte.

En 2019, elle avait décidé d’acquérir la chaîne d’assemblage de son sous-traitant américain Triumph, qui construisait les ailes de son Global 7500. L’an dernier, ce sont les activités de câblage aéronautique du groupe français Latécoère qui étaient rachetées par l’avionneur québécois.

« Cela fait partie de notre métier, a souligné M. Martel. On possède une usine de taille équivalente [dans l’arrondissement montréalais de] Saint-Laurent, où l’on fabrique des structures majeures ».

Malgré des indicateurs au vert au chapitre des livraisons, des profits et des revenus, le titre de catégorie B de Bombardier retraitait de 3,9 %, ou 3,70 $, jeudi après-midi, à la Bourse de Toronto, pour se négocier à 91,23 $. La marge d’exploitation ajustée (15,2 %) du constructeur québécois s’est établie en deçà de la cible de 15,8 % des analystes.

Cela a semblé refroidir les investisseurs.