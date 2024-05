(Toronto) Selon le PDG de Canada Goose Holdings, le dernier exercice financier du fabricant de parkas de luxe lui a montré que l’entreprise a « encore du travail à faire », en partie parce qu’elle a tenté d’en faire trop d’un seul coup.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

« Nous n’avons pas réalisé autant de progrès financiers que nous l’aurions souhaité », a déclaré jeudi Dani Reiss lors d’une conférence téléphonique avec des analystes financiers.

« Cela était dû en partie à des facteurs externes indépendants de notre volonté, tels que l’environnement de consommation toujours difficile et l’hiver doux.

« Mais après une période de croissance rapide et d’expansion du commerce de détail, nous reconnaissons également que nos ressources étaient réparties entre trop de priorités, ce qui a eu un impact sur notre capacité à atteindre nos objectifs ambitieux à court et à long terme », a expliqué M. Reiss.

Ces commentaires interviennent alors que Canada Goose a annoncé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5 millions, ou cinq cents par action diluée, pour son quatrième trimestre, contre une perte de 3,1 millions, ou trois cents par action diluée, un an plus tôt. Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars ont totalisé 358 millions, en hausse par rapport aux 293,2 millions du même trimestre de l’année dernière.

Sur une base ajustée, Canada Goose a déclaré avoir gagné 19 cents par action diluée au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 13 cents par action diluée un an plus tôt.

Les actions de la société augmentaient de 2,68 $, soit plus de 17 %, à 18,20 $ jeudi en fin de matinée après la publication du rapport.

Au-delà du parka

Sur le plan des produits, la présidente de la marque et des affaires commerciales de Canada Goose a indiqué que l’entreprise continuerait à travailler pour être « la marque de choix au-delà du parka ».

« Canada Goose est mondialement réputée pour sa chaleur et ses vêtements d’extérieur. Nos opportunités et nos aspirations sont cependant bien plus grandes », a affirmé Carrie Baker lors du même appel que M. Reiss.

La société a commencé à vendre et à commercialiser davantage ses chandails, ses vêtements coupe-vent et imperméables ainsi que ses chaussures au cours des dernières années.

Maintenant, Mme Baker a déclaré qu’elle chercherait à faire « des progrès plus significatifs dans le spectre des styles tout en conservant notre héritage » et « à gérer plus étroitement notre contenu sur les réseaux sociaux pour renforcer nos programmes de célébrités et d’influenceurs ».

Canada Goose a nommé mercredi le célèbre directeur de la mode Haider Ackermann comme premier directeur de la création. Sa première pièce pour la marque est un chandail à capuche en édition limitée qui a été modélisé par l’actrice Jane Fonda et qui sera vendu avec les bénéfices reversés à Polar Bears International.

La première collection capsule saisonnière d’Ackerman sera lancée à l’automne/hiver 2024.

Pour « tirer le meilleur parti du réseau de magasins » et affiner l’expérience de luxe de l’entreprise, Mme Baker a soutenu que Canada Goose ralentirait également le rythme des ouvertures de nouveaux magasins, équilibrerait mieux les horaires des équipes selon l’achalandage et optimiserait le processus de réapprovisionnement.

L’objectif final de l’entreprise –– simplifier ses activités — repose sur « moins de personnes travaillant plus efficacement sur moins de priorités », a indiqué Beth Clymer, présidente des finances, de la stratégie et de l’administration de Canada Goose.

L’entreprise a licencié 17 % de ses effectifs mondiaux en mars et, en regroupant des équipes travaillant sur des « tâches qui se chevauchent », elle a éliminé plus de 25 % des postes de direction, a mentionné Mme Clymer.

L’entreprise a également supprimé les réunions qu’elle jugeait inutiles et supprimé les rapports « qui prenaient du temps, mais n’étaient pas utilisés pour faire avancer l’entreprise ».

Elle continuera à examiner ces domaines de près au cours de l’exercice 2023, au cours duquel elle s’attend à ce que son chiffre d’affaires total se situe dans la partie inférieure de la fourchette à un chiffre d’une année sur l’autre.

La société s’attend également à ce que son bénéfice net ajusté par action diluée pour l’ensemble de l’année augmente d’un pourcentage moyen de 15 % par rapport à l’année précédente.