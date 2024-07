PHOTO FABIO FERRARI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Milan) Le chef de la direction de Stellantis, Carlos Tavares, s’est engagé jeudi à prendre des mesures pour résoudre les problèmes en Amérique du Nord et ailleurs après avoir annoncé une chute des bénéfices au premier semestre.

Associated Press

Le constructeur automobile américano-européen Stellantis a déclaré un bénéfice net en baisse de moitié au premier semestre, en grande partie en raison du recul des ventes et de coûts de restructuration.

Le constructeur automobile, issu en 2021 de la fusion de Fiat-Chrysler avec PSA Peugeot, a enregistré un bénéfice net de 5,6 milliards d’euros (soit environ 8,4 milliards CAN) durant cette période, en baisse de 48 % par rapport aux 11 milliards d’euros de la même période l’an dernier. Les revenus durant le semestre ont chuté de 14 % à 85 milliards d’euros.

M. Tavares a reconnu que la performance « n’a pas répondu à nos attentes, reflétant à la fois un contexte industriel difficile ainsi que nos propres problèmes opérationnels ». Il a déclaré que ces problèmes étaient en train d’être résolus et a exprimé l’espoir que le lancement de 20 nouveaux véhicules cette année améliorerait les bénéfices.

Il a souligné l’Amérique du Nord comme un endroit où il y a « un travail important à faire », concernant notamment la gestion des stocks et la baisse des parts de marché.

M. Tavares a également déclaré aux journalistes que l’industrie automobile mondiale est au milieu d’une tempête qu’il avait prédite précédemment, coincée entre les consommateurs à la recherche de véhicules plus abordables et les demandes de dépenses en capital supplémentaires pour développer de nouveaux véhicules électriques et à essence.

En Amérique du Nord, M. Tavares a affirmé que la société avait laissé ses stocks s’accumuler de façon trop marquée et que les plans pour remédier à ce problème au premier semestre n’avaient pas fonctionné. Les prix affichés sont trop élevés et incitent souvent les clients à s’éclipser dès le début du processus d’achat.

L’entreprise offre des incitatifs, comme un financement à faible taux d’intérêt, qui réduisent ses prix. Mais le prix de la vignette est dans certains cas plus élevé que celui des concurrents, a-t-il reconnu. « Si vous ne présentez pas le portrait complet immédiatement, le client s’en va parce qu’il a peur du prix affiché », a affirmé M. Tavares.

Aux États-Unis, en juin, il a fallu en moyenne 97 jours chez les concessionnaires pour que Stellantis vende des véhicules, le délai le plus élevé du secteur, selon Edmunds.com.

M. Tavares a déclaré que la société avait résolu les problèmes de stocks en Europe, mais avait du travail à faire aux États-Unis. « J’espère que cela fonctionnera beaucoup mieux qu’au deuxième trimestre et que nous serons en mesure de résoudre le problème des stocks », a-t-il affirmé.