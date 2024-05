(New York) La chaîne américaine d’hypermarchés Walmart a revu à la hausse ses prévisions pour 2024 après une « croissance solide » au premier trimestre, tirée aux États-Unis par le segment des foyers à hauts revenus.

Elodie MAZEIN Agence France-Presse

« Les équipes ont produit un formidable trimestre pour débuter l’année. Les résultats sont plus solides que ce que nous avions anticipé », a déclaré jeudi Doug McMillon, patron du plus gros employeur privé des États-Unis, lors d’une audioconférence avec des analystes.

Une performance attribuée par les dirigeants à la priorité donnée à une baisse continue des prix, particulièrement importante dans un contexte de taux d’intérêt élevés et d’inflation marquée. À laquelle s’est ajouté un grand nombre de promotions.

M. McMillon s’attend à ce que les ventes continuent de bien progresser sur l’ensemble de l’année, et à ce que le bénéfice augmente à un rythme supérieur à celui du chiffre d’affaires.

Ce dernier a atteint au premier trimestre 161,51 milliards de dollars (+6 % sur un an) et le bénéfice net a triplé à 5,10 milliards. Les analystes tablaient sur 159,57 milliards et 4,27 milliards, respectivement.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 60 cents quand le consensus des analystes anticipait 53 cents.

Vers 10 h 15, l’action Walmart bondissait de 6,93 % à la Bourse de New York.

Neil Saunders, analyste chez GlobalData, a qualifié ces résultats d’« impressionnants » et s’attend à ce que, « malgré sa taille et son amplitude, Walmart soit capable de continuer à générer une bonne croissance ».

Dans ce contexte, Walmart –– qui s’était montré prudent au quatrième trimestre concernant ses prévisions pour l’exercice décalé 2024 – les a légèrement relevées.

Attentes dépassées

La hausse des ventes nettes sur l’année, à changes constants, devrait se situer dans le haut de la fourchette de +3 % à +4 %, voire la dépasser un peu, selon l’entreprise. Le bénéfice opérationnel devrait augmenter de 4 % à 6 % et le bénéfice net par action à données comparables devrait se situer entre 2,23 et 2,37 dollars.

Concernant le deuxième trimestre, les ventes nettes à changes constants sont attendues en hausse sur un an de 3,5 % à 4,5 % et le bénéfice opérationnel de 3 à 4,5 %. Le bénéfice net par action à données comparables devrait se situer entre 62 et 65 cents.

Ces résultats « ont dépassé nos attentes […]. Ce serait un peu exagéré d’espérer que chaque trimestre soit aussi bon », a tempéré le directeur financier John David Rainey, soulignant que les conditions économiques avaient « été relativement stables sur le début de l’année ».

Il a relevé que Walmart avait gagné des parts de marché.

Des gains notamment aux États-Unis, dans toutes les catégories de revenus, mais la progression a été plus marquée parmi les consommateurs à hauts revenus, qui ne représentent pas la clientèle habituelle de la chaîne, ce qui a dopé les performances trimestrielles, a précisé le patron.

Le chiffre d’affaires y a progressé de 4,6 % à 108,7 milliards.

À l’international, Walmart a vu son activité bondir de 12,1 % grâce à Walmex (Mexique), à la Chine et à Flipkart (Inde), a précisé le communiqué.

Les dirigeants se sont réjouis de la progression des ventes sur l’internet sur tous les marchés, grâce en particulier au « drive » et aux livraisons ainsi qu’à Marketplace, sa plateforme de commerce sur l’internet ouverte à d’autres sociétés.

Mais tout n’a pas été rose entre février et avril : Walmart a décidé de fermer ses 51 centres médicaux.

« Nous voulions vraiment faire partie de la solution pour améliorer le système de santé dans ce pays », a déploré M. McMillon. « Mais la réalité est que, étant donné les taux de remboursement et les coûts de fonctionnement, nous n’avons plus discerné de chemin pour atteindre un niveau acceptable de rentabilité ».

Cette fermeture a pesé à hauteur de deux cents par action au premier trimestre.

Walmart cumule plus de 10 500 magasins dans le monde, un service de e-commerce dans dix-neuf pays et emploie environ 2,1 millions de personnes.