Le retour du fondateur de Lightspeed Commerce, Dax Dasilva, à la tête de l’entreprise ne sera pas que temporaire. Le spécialiste du commerce infonuagique a annoncé jeudi qu’il retirait la mention « par intérim » du titre de M. Dasilva, qui redevient donc chef de la direction de façon permanente.

La Presse Canadienne

M. Dasilva avait fait un retour à la tête de l’entreprise de façon intérimaire en février, remplaçant Jean Paul Chauvet, qui a quitté l’entreprise. Il avait précédemment été chef de la direction de l’entreprise qu’il a fondée, en 2005, jusqu’en février 2022.

Dès son retour, M. Dasilva avait affiché sa volonté de reprendre les rênes de l’entreprise de manière permanente. Il avait souligné que même si la mention « par intérim » était attachée à son titre, il souhaitait occuper ses fonctions à long terme.

Lightspeed a officialisé son retour de manière permanente au moment d’annoncer ses résultats du quatrième trimestre, jeudi matin.

L’entreprise montréalaise a signalé une perte de 32,5 millions US, ou 21 cents US par action, pour son trimestre qui a pris fin le 31 mars, comparativement à une perte nette 74,5 millions US, ou 49 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Ses revenus se sont élevés à 230,2 millions US, soit 139,0 millions US pour les revenus tirés du traitement des transactions, 81,3 millions US pour les abonnements et 9,87 millions US pour le matériel informatique.

Globalement, il s’agit d’une hausse de 25 % des revenus par rapport à 184,2 millions au quatrième trimestre de 2023.

Selon M. Dasilva, « à la suite d’un quatrième trimestre solide, Lightspeed amorce son nouvel exercice avec un regain d’énergie et d’ambition ».

« Je suis heureux de guider la société dans sa prochaine phase. Misant sur l’offre de produits la plus solide que nous n’ayons jamais eue et sur un engagement renouvelé en faveur de l’innovation, Lightspeed continue d’accélérer sa croissance durable et rentable », a-t-il affirmé dans un communiqué.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, Lightspeed a rapporté une perte de 164,0 millions US, ou 1,07 $ US par action, comparativement à une perte de 1,07 milliard US, ou 7,11 $ US par action, lors de l’exercice 2023.

Ses revenus ont atteint 909,3 millions US, ce qui est légèrement plus élevé que ses plus récentes prévisions, tandis que son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s’est élevé à 1,3 million US.

Au début du mois d’avril, Lightspeed avait annoncé une restructuration entraînant la suppression de près de 280 emplois dans le but de passer vers une « phase axée sur l’efficacité opérationnelle et une croissance rentable ».

« Il faut par conséquent prendre des décisions difficiles telles qu’une réduction des dépenses au niveau des effectifs afin de permettre des investissements dans d’autres secteurs », avait fait valoir M. Dasilva à ce moment.

Pour l’exercice 2025, Lightspeed s’attend à une croissance de son chiffre d’affaires d’au moins 20 %, ainsi qu’à un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d’au moins 40 millions US.