PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Vancouver) Lululemon annonce suspendre les ventes de l’une de ses nouvelles gammes de produits qui a suscité des plaintes de la part de la clientèle.

La Presse Canadienne

La gamme de collants et autres vêtements de sport suspendue par l’entreprise de vêtements établie à Vancouver s’appelle Breezethrough.

De nombreuses pièces de la gamme comportaient une longue ceinture en forme de V sur le devant et une couture en forme de Y à l’arrière que plusieurs membres de la clientèle jugeaient peu attrayantes et produisant un look « queue de baleine ».

Lululemon affirme prendre au sérieux les commentaires de la clientèle et voit une occasion d’intégrer ses récents apprentissages dans les conceptions futures.

L’entreprise ajoute que la pause lui donnera le temps d’apporter les modifications nécessaires pour offrir la meilleure expérience de produit possible.

Les analystes de William Blair indiquent que Breezethrough a fait ses débuts au début du mois, mais s’est rapidement fait connaître pour ses « coupes peu flatteuses ».

Alors que les analystes s’attendent à ce que la gamme finisse par revenir, ils affirment dans une note aux investisseurs que la suspension soulèvera probablement des questions sur la façon de faire de Lululemon.