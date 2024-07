Les microbrasseurs québécois dénoncent le fait qu’ils ne peuvent pas vendre leurs produits dans les marchés locaux.

Ne cherchez pas l’amertume du houblon dans La Pas permise : à moins de vivre un fort effet placebo, vous n’en trouverez pas, puisque la canette ne contient que de l’eau.

S’il y a ici de l’amertume, c’est peut-être celle des microbrasseurs du Québec, qui commencent à trouver que ce dossier n’avance pas vite, alors que les producteurs de cidre et de vin peuvent déjà vendre leurs produits dans les marchés publics.

Cette interdiction est d’autant plus dure à avaler que personne ne s’y oppose vraiment.

« Il y a tellement d’acteurs dans l’écosystème, dit Marie-Ève Myrand, directrice générale de l’Association des microbrasseries du Québec. Ça prendrait quelqu’un qui prend la balle et la porte. Sinon, tout le monde regarde ce qui se passe, malgré nos demandes répétées. Tout le monde se sent sensibilisé, mais personne n’est imputable. Alors tout le monde regarde ailleurs. »

Marie-Ève Myrand fait référence à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ), aux ministères de l’Économie et de la Sécurité publique, tous impliqués dans les dossiers de production et de vente d’alcool au Québec.

Les PME susceptibles de s’installer dans un marché public le feraient davantage pour des raisons de visibilité. « Il faut voir la participation de microbrasseries dans les marchés publics davantage comme une participation au dynamisme de leur territoire », dit Marie-Ève Myrand. Un peu comme une présence dans un festival, ajoute-t-elle.

Concrètement, La Pas permise sera donnée et non vendue. Il s’agit d’un exercice de visibilité pour le regroupement des brasseurs qui veut sensibiliser la population à cette interdiction.

L’Association des microbrasseries compte profiter de la Semaine des marchés publics (du 1er au 11 août) pour faire quelques visites sporadiques de marchés avec sa canette d’eau.

L’Association des marchés publics du Québec appuie cette initiative.

« En 2021, l’Ontario a revu son programme pour les marchés de producteurs afin de permettre aux microbrasseurs de vendre leurs produits dans les marchés publics reconnus, laissant ainsi le Québec comme l’unique province à maintenir cette interdiction. Alors que les producteurs de vin, de cidre ou encore d’hydromel et d’alcool de petits fruits peuvent librement vendre leurs produits, les microbrasseries restent les seules à être exclues de cette opportunité », ont indiqué les deux regroupements, dans un communiqué diffusé mercredi.

Il y a 330 microbrasseries dans l’ensemble de la province et 154 marchés publics, selon leurs regroupements respectifs.