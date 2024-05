Groupe Grandio a soif de bière. L’entreprise qui gère plusieurs restaurants, dont La Cage – Brasserie sportive, se lance dans l’industrie des microbrasseries avec l’objectif d’ouvrir d’ici cinq ans une vingtaine de succursales servant bière et bouffe, sous le nom de Brasseurs du monde.

« C’est un peu une idée de fou ! », a lancé en riant Jean Bédard, président et chef de la direction de Groupe Grandio, au cours d’une entrevue accordée à La Presse à la succursale Brasseurs du monde, située sur la rue Saint-Denis dans le Quartier latin à Montréal.

L’idée de tremper dans la bière n’est pas née d’hier, admet M. Bédard. « Le segment des microbrasseries nous intéresse beaucoup, parce qu’il est très proche de ce qu’on connaît avec La Cage », a-t-il ajouté plus sérieusement.

S’il reconnaît que les microbrasseries, tout comme les distilleries, ont poussé comme des champignons, menant même à une certaine saturation du marché, M. Bédard est confiant pour la suite. « Il y en a beaucoup. Mais il y a un besoin. Ça mérite d’être restructuré un petit peu. C’est dans cette optique-là qu’on est là. Les amateurs de bière vont continuer de rechercher des bières spéciales. Ça va se réorganiser. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le président et chef de la direction de Groupe Grandio, Jean Bédard

Pour la petite histoire, Groupe Grandio a mis la main sur l’usine Brasseurs du monde, située à Saint-Hyacinthe, il y a un an. L’entreprise brassicole – dont les produits sont actuellement offerts au détail dans 750 points de vente – était alors en difficulté financière. Et le grand patron de La Cage – Brasserie sportive s’est manifesté un peu à la dernière minute.

Surpris par la qualité des installations de 40 000 pieds carrés et impressionné par le professionnalisme des 16 employés, il a en quelque sorte décidé de « sauver » Brasseurs du monde, une entreprise fondée en 2011 et située dans le patelin d’où il est originaire.

« On s’est dit que c’était peut-être une façon finalement pour nous autres d’entrer dans le segment des microbrasseries, pas juste en ayant des unités, mais en étant aussi le fabricant de cette bière-là. »

« Mais on ne savait pas ce qu’on ferait avec ça », raconte-t-il en toute honnêteté.

Une chaîne de microbrasseries

Voilà qu’il a trouvé. En plus des canettes vendues dans les épiceries et les dépanneurs, Brasseurs du monde deviendra en quelque sorte une chaîne de microbrasseries. Grandio vient de convertir la succursale de Saint-Houblon – dont les actifs ont été rachetés par l’entreprise – de la rue Saint-Denis en Brasseurs du monde. Une deuxième adresse ouvrira sous peu boulevard Saint-Laurent, dans la Petite Italie. Jean Bédard a également des visées sur un emplacement sur la Rive-Sud. Au total, une vingtaine de microbrasseries apparaîtront dans le paysage québécois au cours des cinq prochaines années. « On est ambitieux », lance-t-il.

Le concept : bières et bouffe, résume Jean Bédard. Burgers, poutines et tartares avec un choix d’une vingtaine de bières, toutes brassées à Saint-Hyacinthe.

Lorsqu’on lui a fait la remarque que l’offre ressemblait à celle de La Cage – Brasserie sportive – le maïs soufflé en moins –, Jean Bédard n’a pas semblé embêté. « Les recettes sont différentes, l’expérience est différente. Ça nous permet d’aller dans des marchés où on ne peut pas aller. Il y a des endroits où c’est trop gros, une Cage, mais avec Brasseurs du monde, ça fait du sens, soutient-il. On couvre bien le segment bière-bouffe au Québec avec deux produits : La Cage et Brasseurs du monde. C’est un peu ça la logique. »

Et la situation actuelle dans le Quartier latin avec les travaux, l’itinérance et les commerces qui ferment est-elle inquiétante pour la survie de sa toute nouvelle succursale de Brasseurs du monde ? « Il y a quand même le Théâtre St-Denis. Il y a un cinéma, l’université. Les parasols pour les deux terrasses s’en viennent. C’est déjà bien parti, ça va être le fun quand ça sera l’été », résume-t-il, confiant.