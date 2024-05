Boeing fait l’objet d’une attention accrue depuis quelques mois de la part des autorités, des régulateurs et de la justice en particulier, à cause de problèmes de sécurité et de contrôle qualité.

(New York) L’assemblée générale des actionnaires de Boeing a renouvelé vendredi le mandat de la totalité des membres du conseil d’administration, y compris celui du patron démissionnaire Dave Calhoun dont l’indemnité de départ de plus de 33 millions de dollars américains a également été approuvée.

John BIERS Agence France-Presse

M. Calhoun, administrateur depuis 2009 et patron de l’avionneur depuis début 2020, doit quitter la tête du groupe d’ici la fin de l’année, emporté par des crises multiples liées à des problèmes de production et de contrôle qualité.

Selon le président du conseil d’administration, Steve Mollenkopf, un « processus minutieux » est en cours pour dénicher un directeur général qui pourra guider le groupe face « aux défis actuels et futurs ».

« Les prochains mois et années ont une importance cruciale pour le groupe », a-t-il poursuivi lors de l’assemblée.

Ce rendez-vous avec les actionnaires – qui a duré un peu moins d’une heure – s’est tenu dans un climat difficile pour Boeing, qui fait l’objet d’une attention accrue depuis quelques mois de la part des autorités, des régulateurs et de la justice en particulier.

Plusieurs cabinets de conseil aux actionnaires avaient suggéré des recommandations de vote négatif sur plusieurs résolutions, avec Dave Calhoun en ligne de mire.

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le patron de Boeing, David Calhoun

Son départ est la conséquence du problème en vol d’un avion neuf d’Alaska Airlines le 5 janvier, la goutte de trop après une série de problèmes de production en 2023 affectant le 737 MAX et le 787 Dreamliner.

Encore du travail

« Bien que nous ayons fait des progrès pour renforcer notre gestion de la sécurité et les systèmes et processus de contrôle qualité au cours des dernières années, les récents évènements montrent clairement que nous avons encore du travail à faire », a relevé M. Mollenkopf, qui a pris la présidence du conseil fin mars.

Il a indiqué que les administrateurs gardaient une « confiance totale » en l’avenir de Boeing, qualifié de « prometteur ».

Le résultat des votes aux résolutions n’a pas été divulgué à ce stade. Il devrait être déposé dans les prochains jours auprès du gendarme américain de la Bourse, la SEC.

M. Calhoun a indiqué aux actionnaires qu’il s’agissait de sa dernière participation à une assemblée générale annuelle, laissant supposer qu’il abandonnera son siège d’administrateur en quittant la direction générale.

« Au cours des dernières années, nous avons surmonté des défis importants, certains pouvant menacer l’existence future » de Boeing, a-t-il dit, évoquant les écrasements de deux 737 MAX en 2018 et en 2019 (356 morts au total), dus à un problème de conception, et la pandémie de COVID-19.

Tant que je suis à ce poste, je vais continuer à m’assurer que nous faisons tout notre possible pour nous placer sur la bonne trajectoire et opérer une transition en douceur avec mon successeur. David Calhoun, patron de Boeing

Le cabinet Glass Lewis avait conseillé aux porteurs de titres de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de M. Calhoun. Et Investor Shareholder Services (ISS) les avait appelés à voter « non » à son indemnité de départ, qui approche les 33 millions US (45 millions CAN) au titre de 2023.

« Inquiétudes »

« Nous avons de vives inquiétudes concernant la supervision par le conseil d’administration de la culture de sécurité au sein de l’entreprise et de ses tentatives pour la remettre d’aplomb », avait récemment indiqué Glass Lewis.

Le cabinet avait aussi recommandé aux actionnaires de s’opposer au renouvellement des mandats d’Akhil Johri et de David Joyce, chargés respectivement des comités d’audit et de sécurité aérospatiale.

Les 11 administrateurs ont toutefois été renouvelés par l’AG.

Pour le cabinet ISS, c’est la rémunération de Dave Calhoun qui posait problème. Mais les actionnaires ne l’ont pas suivi et l’ont approuvée.

À son salaire de base annuel de 1,4 million US doivent s’ajouter pour plus de 30 millions US sous forme d’actions. Après l’évènement du 5 janvier, il avait renoncé à une prime supplémentaire de 2,8 millions US.

Scott Hamilton, du site spécialisé Leeham News, souligne que « cela représente une hausse de 40 % par rapport au contrat actuel. Le forfait de départ de M. Calhoun inclut les performances et les actions octroyées pendant qu’il occupait ses fonctions entre 2020-2023 ».

« L’accident du vol 1282 d’Alaska Airlines montre que Boeing a encore beaucoup de travail à effectuer, mais le conseil estime que M. Calhoun a réagi correctement […] en assumant la responsabilité » de l’évènement, « en échangeant de manière transparente et proactive avec les régulateurs et les clients », avait justifié Boeing, citant également « les mesures importantes prises pour renforcer la qualité » de la production.

À la Bourse de New York, l’action Boeing était stable (+0,04 %) vers 13 h 10 (heure de l’Est).