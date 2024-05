(Paris) Un appareil Boeing 787-900 d’Air France qui assurait un vol Paris-Seattle a été dérouté mardi vers un aéroport canadien à la suite de « l’apparition d’une odeur de chaud ressentie en cabine », a-t-on appris mercredi auprès de la compagnie aérienne, qui n’a détecté pour l’instant « aucune anomalie ».

Agence France-Presse

« Air France confirme que l’équipage du vol AF338 du 7 mai 2024, reliant Paris (CDG) à Seattle (SEA) en Boeing 787-900 a décidé de se dérouter vers l’aéroport de Iqaluit (YFB), au Nunavut, suite à l’apparition d’une odeur de chaud ressentie en cabine », a-t-elle indiqué dans une déclaration transmise à l’AFP.

« Cette décision a été prise conformément aux procédures du constructeur, aux consignes de la compagnie et en application du principe de précaution. L’avion a atterri normalement à Iqaluit à 10 h 44 heure locale » mardi, précise-t-elle.

« Les premières vérifications du mécanicien Air France détaché sur place ne font remonter pour l’instant aucune anomalie. Ces vérifications continuent », a précisé un porte-parole d’Air France.

Boeing traverse une passe difficile après plusieurs incidents. Trois des quatre modèles d’avions commerciaux actuellement fabriqués par le groupe américain sont officiellement visés par une enquête de l’Agence américaine de régulation de l’aviation civile (FAA), dont le 787 « Dreamliner ».

« Air France suit scrupuleusement les demandes et recommandations des autorités françaises et internationales. Aucune réserve n’a été émise concernant les flottes de Boeing 787 et 777 opérées par notre compagnie », a rappelé cette dernière.

Les passagers du vol dérouté ont pour leur part été acheminés vers l’aéroport de New York-JFK avant un réacheminement vers Seattle « dans les meilleurs délais ».